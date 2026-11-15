Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Foto: Tragická nehoda tří aut na Jičínsku. Řidička zemřela, šest zraněných

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tragická nehoda se stala dnes odpoledne u Holína na Jičínsku. Na silnici I/16 se srazila tři osobní auta a řidička jednoho z vozů na místě zemřela.
Foto: Tragická nehoda tří aut na Jičínsku. Řidička zemřela, šest zraněných

Foto: Tragická nehoda tří aut na Jičínsku. Řidička zemřela, šest zraněných

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 17:18

Reklama
Další články z ČR nehody
Vážná noční nehoda v Bílovci: Ženu srazilo auto, zasahoval vrtulník
Vážná noční nehoda v Bílovci: Ženu srazilo auto, zasahoval vrtulník
Foto: Dodávku na zmrzlé silnici v Krkonoších museli hasiči přivázat ke stromu
Foto: Dodávku na zmrzlé silnici v Krkonoších museli hasiči přivázat ke stromu

První zimní počasí přineslo tento týden i první větší komplikace na české silnice. Namrzlé vozovky...

Tragická nehoda na dálnici D8. Dodávka začala hořet, řidič uvnitř zemřel
Tragická nehoda na dálnici D8. Dodávka začala hořet, řidič uvnitř zemřel

Tragická nehoda uzavřela v pátek dopoledne dálnici D8 u Prahy. Ve směru do metropole se srazila dodávka s...

Foto: Nehoda na dálnici D8. Autobus narazil do kamionu, šest zraněných
Foto: Nehoda na dálnici D8. Autobus narazil do kamionu, šest zraněných

Dopravní nehoda komplikuje od středečního odpoledne dopravu na dálnici D8 ve směru na Německo. Na 91....

Foto: Vážná nehoda v Opařanech na Táborsku. Srazily se Fabie a autobus
Foto: Vážná nehoda v Opařanech na Táborsku. Srazily se Fabie a autobus

Vážná nehoda se stala dnes po 7. hodině ráno v obci Opařany, respektive v místní části Olší na Táborsku....

Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

Všechny články tohoto autora →
ČR nehody
Další články z kategorie Nehody
Zobrazit více
ZprávyDopravaNehody
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.