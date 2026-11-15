Brněnský šampion Postava září v zámoří. V AHL dominuje statistikám, naposledy vychytal nulu

Des Moines, 14. listopadu 2026. Grand Rapids Griffins drží proti Iowě nejtěsnější možný náskok a celý zápas stojí na jednom muži v brance. Michal Postava zastavil všech 24 střel domácích, hosté vyhráli 1:0 a český gólman si připsal první nulu sezony 2026/27. V dresu Griffins je to už jeho páté čisté konto. Čísla po sedmi zápasech vypadají skoro nepatřičně: sedm výher, žádná porážka, průměr 1,29 inkasované branky na zápas a úspěšnost 95,2 %. V celé AHL mezi brankáři s alespoň 300 odchytanými minutami nemá v těchto kategoriích konkurenci. Rodák z Valašského Meziříčí, který před rokem a půl slavil titul v Brně, tak z farmy Detroitu posílá do NHL vzkaz, který se nedá přeslechnout.
Nula v Iowě a tabulky, které vede
Zápas v Des Moines nebyl přestřelkou, spíš trpělivou šachovou partií. Grand Rapids podle zápasové zprávy Griffins uhájili jedinou branku a Postava přečkal všechny pokusy Iowy o vyrovnání. Wild po zápase sami uznali, že je hosté v sérii smetli.
Pohled do tabulek ukazuje, že nejde o jednorázový zázrak. Podle denního přehledu AHL k 15. listopadu 2026 platí mezi brankáři s minimem 300 minut:
- 1. místo v průměru inkasovaných branek (1,29)
- 1. místo v úspěšnosti zákroků (95,2 %)
- dělené 1. místo ve výhrách (7)
- 1. místo v celkovém pořadí brankářů
Výkonu si všimlo i vedení soutěže. Za říjen dostal Postava ocenění brankář měsíce AHL: ve čtyřech startech inkasoval pět gólů ze 108 střel, s průměrem 1,25 a úspěšností 95,4 %.
Zajímavé je i srovnání uvnitř šatny. Trey Augustine, s nímž Postava v Grand Rapids tvoří tandem, odchytal víc zápasů, celkem devět, s bilancí pěti výher, jedné prohry v základní hrací době a dvou po prodloužení či nájezdech. Průměr 2,26 a úspěšnost 92,1 % jsou na AHL solidní čísla. Vedle Čecha ale vypadají obyčejně.
Z Přerova přes brněnský titul do Michiganu
Postava se do zámoří nedostal klasickou cestou. Nebyl draftován, neprošel juniorskými soutěžemi v Kanadě. Detroit si ho vybral až jako hotového mistra extraligy.
Základy položil v Přerově. Během pěti sezon v letech 2019 až 2024 tam podle Detroitu nasbíral bilanci 46 výher a 46 porážek, průměr 2,01, úspěšnost 93,6 % a devět nul. Vrcholem byl ročník 2023/24: 23 výher, průměr 1,84, úspěšnost 94,3 %, šest čistých kont a ocenění pro nejlepšího brankáře druhé nejvyšší soutěže.
Pak přišla Kometa. V základní části 2024/25 měl 23 výher a 18 porážek, průměr 2,39 a úspěšnost 92,1 %, tedy dobrá, ne oslnivá čísla. Teprve v play off se ukázalo, co v něm je. Sedmnáct zápasů, deset výher, úspěšnost 94 %, tři nuly a průměr těsně pod dvěma góly. Mezi brankáři extraligy měl ve vyřazovací části nejlepší úspěšnost. Brno slavilo titul a 11. června 2025 Postava podepsal s Detroitem dvouletou nováčkovskou smlouvu.
První zámořská sezona přitom mohla skončit tvrdým přistáním. Sám Postava v rozhovoru pro český web NHL.com přiznal, že AHL je jiná liga a některé evropské návyky musel změnit. Výsledky o žádném šoku nesvědčí. V ročníku 2025/26 odchytal 25 zápasů s bilancí 17 výher a šest porážek, průměrem 1,71, úspěšností 93,7 % a čtyřmi nulami. Kdyby měl dost minut na kvalifikaci, byl by podle klubu první v lize v průměru i úspěšnosti. V sezonním průměru i procentech zákroků se zapsal na první místo klubové historie Griffins, čtyři nuly znamenaly nováčkovský rekord klubu. S Cossou si navíc rozdělil Hap Holmes Memorial Award, cenu pro brankáře týmu s nejméně obdrženými góly.
Letos jde ještě výš. Proti loňsku je jeho průměr zatím lepší o 0,42 gólu na zápas a úspěšnost o 1,5 procentního bodu. Sedm zápasů je malý vzorek, ale trend míří jedním směrem.
Ochutnávka NHL: Vancouver a Edmonton
Že nejde jen o „příběh z farmy“, ukázal už říjen. Detroit Postavu 22. října povolal jako nouzovou náhradu poté, co si Daniil Tarasov na tréninku něco natáhl. Ještě týž večer přišla premiéra. Ve Vancouveru po dvou třetinách vypadl se zraněním horní části těla John Gibson a Postava šel do brány za stavu, kdy Detroit vedl. Z osmi střel chytil sedm, Red Wings vyhráli 5:2.
O čtyři dny později v Edmontonu už nastoupil od začátku. Zápas proti jednomu z nejnebezpečnějších útoků ligy dospěl do nájezdů, Postava během hry zlikvidoval 25 střel a pak zastavil všechny tři samostatné nájezdy Oilers. Detroit vyhrál 4:3. První start v NHL, první výhra.
Na konci října se vrátil do Grand Rapids, 4. listopadu ho Detroit znovu povolal jako nouzovou náhradu. V NHL má zatím dva zápasy, jednu výhru, průměr 2,89 a úspěšnost 88,6 %. To jsou čísla z miniaturního vzorku, do kterého se započítává i nastoupení do rozehraného zápasu. Podstatnější je jiná věc: kdykoli Detroit v brance něco potřeboval, sáhl po něm.
Brankoviště Detroitu: tři jména, jedno místo
Postavova forma přichází ve chvíli, kdy Red Wings nemají v bráně klid. John Gibson, zkušený brankář, s nímž klub počítal jako s oporou, má podle týmových statistik po 13 zápasech bilanci čtyř výher a sedmi porážek v základní hrací době, průměr 3,58 a úspěšnost 86,2 %. Na gólmana s jeho postavením je to výrazně pod laťkou.
Jenže uvolněné místo zatím nezůstalo prázdné. Tarasov měl před víkendem průměr 2,10 a úspěšnost 91,9 % a 14. listopadu, tedy ve stejný večer, kdy Postava čistil Iowu, vychytal v Tampě nulu. Detroit vyhrál 2:0, Tarasov zlikvidoval 31 střel a v devíti startech za Red Wings slavil už druhé čisté konto.
Tím se příběh komplikuje. Místo jednoduché výměny Gibsona za Postavu má Detroit krátkodobě tři brankářské příběhy: zkušeného gólmana v krizi, Tarasova, který právě teď přesvědčuje, a českého nováčka, který na farmě nedostává góly. Přímé vyjádření vedení klubu o tom, kdy a za jakých okolností by Postava dostal delší šanci v NHL, zatím chybí. Na dotazy redakce SportyŽivě.cz klub do této chvíle nereagoval.
Podle nás ale tahle otázka už nezní „jestli“, nýbrž „kdy“. Postava pravděpodobně nebude zítra jedničkou Detroitu a Tarasovova forma dává klubu důvod nespěchat. Jeho čísla však vytvářejí jiný druh tlaku: při příští zdravotní komplikaci, sérii slabých výkonů nebo potřebě změny už ho klub nemůže obejít. Vyhrát ve vlastní lize všechno a zvládnout první start v NHL proti Edmontonu je kombinace, kterou trenérský štáb nepřehlédne.
Dá se čekat, že pokud Gibson zůstane na současných číslech, debata o delším testu pro Čecha bude sílit. Do té doby dává smysl, aby Postava pravidelně chytal v Grand Rapids, místo aby seděl na střídačce v Detroitu. Pro brankáře, kterému je 24 let, jsou odchytané minuty cennější než místo na soupisce.
Čeští fanoušci mohou jeho zápasy v AHL sledovat přes službu AHLTV na platformě FloHockey. Pokud se znovu objeví v NHL, přenosy v Česku letos vysílají Nova a Prima, všechny zápasy jsou dostupné přes NHL.tv na DAZN.
Před rokem a půl Postava zvedal nad hlavu extraligový pohár v Brně, dnes vede tabulky soutěže, ze které se chodí do nejlepší ligy světa. Mezi ním a Detroitem teď nestojí výkonnost, ale jen dva brankáři, kteří zrovna nesmějí zaváhat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek