Halina Pawlowská sdílela fotografii své maminky. Zamlada si byly velmi podobné

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Halina k fotografii připojila osobní vyznání, v němž přiznala, jak moc jí maminka stále chybí.
„Včera by má máma oslavila sto sedm let. Denně na ni myslím, pořád mi chybí. Neříkala jsem jí, jak ji mám ráda, ale myslím, že to věděla. Ona totiž věděla všechno,“ napsala Halina 13. listopadu na sociální síti.
Její slova připomněla, jak důležitou roli maminka v jejím životě hrála. Halina o ní ostatně mluvila i v minulosti. Žila s ní pod jednou střechou prakticky po celý život až do její smrti ve věku 95 let.
Vyrůstala jako jedináček v malé garsonce
Dětství Haliny Pawlowské nebylo úplně obyčejné. Vyrůstala v Praze jako jediné dítě rodičů, kteří už byli v době jejího narození starší. Mamince bylo 37 let, tatínkovi téměř padesát. Oba byli velmi vzdělaní a měli výrazné osobnosti.
Maminka byla doktorkou práv, ale pracovala také jako učitelka češtiny, němčiny a tělocviku. Tatínek Štefan Kločurak pocházel z Podkarpatské Rusi a byl ukrajinským básníkem. Právě po něm Halina zdědila zálibu ve slovech a vyprávění. Sama později vzpomínala, že už v pěti letech začala veršovat.
Rodina žila v malé garsonce, kde ovšem nikdy nebyla nouze o společnost. Rodiče totiž milovali šachy a hráli je závodně. Jejich byt proto pravidelně zaplňovali další hráči a známí. Halina v rozhovorech popisovala, že se u nich doma prakticky každý večer někdo zastavil.
Jako dítě přitom toužila spíš po klidu. Nejraději se schovávala s knížkou a měla svůj vlastní svět. V rozhovoru pro Novinky prozradila, že si jako malá sedávala za gaučem u zdi, kde měla panenky a vymýšlela si s nimi příběhy.
Rodina měla kořeny na Ukrajině
Výraznou součástí jejího dětství byla také ukrajinská rodinná historie. Tatínek byl na svůj původ velmi hrdý a otázka ukrajinské svobody se doma probírala často. Halina později přiznala, že jako dítě některým z obav a názorů svého otce nerozuměla. Teprve v dospělosti pochopila, jak pro něj byla ukrajinská samostatnost důležitá.
Rodinná minulost navíc nebyla jednoduchá. Někteří její příbuzní se kvůli svému ukrajinskému původu a politickým postojům dostali do sovětských pracovních táborů. Halina o tom hovořila například v pořadu Show Jana Krause.
Zajímavé je také její vyprávění o babičce, kterou znala jen z vyprávění. Babička měla osmnáct dětí, z nichž se dospělosti dožilo devět. Halina v dětství dokonce toužila mít stejný počet potomků, avšak později si to rozmyslela, stejně jako životní dráhu. Původně chtěla být dětskou lékařkou a pracovat v porodnici, ale už v deseti letech se rozhodla, že se stane spisovatelkou.
Maminka pro ni byla nejen důležitou součástí jejího dětství, ale také člověkem, se kterým sdílela velkou část dospělého života. Vzpomínka z Facebooku je jen jednou z tisíců, které Halina nosí ve svém srdci.
Zdroje článku: marianne.cz, novinky.cz, zeny.iprima.cz, zeny.iprima.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná