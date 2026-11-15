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Halina Pawlowská sdílela fotografii své maminky. Zamlada si byly velmi podobné

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Spisovatelka a moderátorka Halina Pawlowská se podělila o vzácnou rodinnou fotografii. Ukázala na ní svou maminku v mladých letech a při pohledu na snímek je patrné, že po ní zdědila rysy.
Halina Pawlowská sdílela fotografii své maminky. Zamlada si byly velmi podobné

Halina Pawlowská sdílela fotografii své maminky. Zamlada si byly velmi podobné

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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