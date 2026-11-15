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Obří kamenné pasti v poušti jsou staré 9000 let. Lidé do nich chytali celá stáda najednou

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V pouštích Blízkého východu se nacházejí obrovské kamenné stavby, které při pohledu z výšky připomínají papírové draky. Ve skutečnosti jde o důmyslné lovecké systémy. Archeologové o nich vědí už desítky let, jejich přesné stáří však zůstávalo předmětem debat.
Obří kamenné pasti v poušti jsou staré 9000 let. Lidé do nich chytali celá stáda najednou

Obří kamenné pasti v poušti jsou staré 9000 let. Lidé do nich chytali celá stáda najednou

Zdroj: By galpaz - Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, Creative Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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