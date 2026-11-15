Portugalsko zasáhl Ronaldův konec. Doma dostalo čtyři góly, trenér si nedopustil jízlivé komentáře

Hráči vyběhli na trávník Estádio Municipal de Braga v dresech se jménem Ronaldo a číslem 7, stejně jako děti, které je za ruku vedly k půlicí čáře. Na tribunách viselo „Obrigado, Capitão“ (Díky, kapitáne) a obří choreografie s nápisem GOAT (nejlepší všech dob). Týden předtím Cristiano Ronaldo oznámil konec v národním týmu, za který odehrál 234 zápasů a dal 146 gólů. Obě čísla jsou světové rekordy. Večer měl ukázat, že Portugalsko umí důstojně zavřít jednu kapitolu a otevřít další. Místo toho prohrálo doma 1:4 s Dánskem, část z 24 879 diváků odcházela před koncem a jiní skandovali jméno muže, který na hřišti nebyl. Trenér Jorge Jesus pak na tiskové konferenci odpověděl na otázku na Ronalda jedinou větou, která večer uzavřela ostřeji než samotné skóre.
Večer v sedmičkách, který se rozpadl po pauze
Symbolika byla všude. Ronaldovu sedmičku převzal Carlos Forbs, dres měl dokonce upravené písmo čísla. Oficiální účet portugalské reprezentace to okomentoval poselstvím, že začíná nová sedmička, protože jedna zůstane navždy. Stadion se v úvodu hlásil k bývalému kapitánovi tak hlasitě, že soupeř chvílemi působil jako host na cizí oslavě.
Dánové na ni ale nepřijeli jako komparz. Pierre-Emile Højbjerg poslal hosty do vedení z penalty a po přestávce přišly dvě rychlé rány, po kterých se zápas definitivně zlomil. Rasmus Højlund se trefil dvakrát, jeden gól přidal stoper Joachim Andersen. Bernardo Silva snížil až v nastavení, kdy už výsledek nic neměnil. Ani útěcha to nebyla.
Čísla ukazují, že nešlo jen o optický debakl. Držení míče bylo skoro vyrovnané, 51 ku 49 procentům, střel měli domácí 15 a hosté 17. Rozhodla kvalita šancí: podle dat
FotMob měli Dánové očekávané góly (xG) 2,23, Portugalci jen 1,20. Hosté si vytvářeli čisté příležitosti, domácí většinou stříleli z nouze. Čtyři výhry, pak čtyři góly
Svádět porážku na Ronaldovu absenci je lákavé, jenže fakta tomu příliš nenahrávají. Portugalsko pod Jesusem vstoupilo do Ligy národů čtyřmi výhrami v řadě:
Datum Zápas Výsledek 24. září Portugalsko – Wales 1:0 27. září Norsko – Portugalsko 1:2 1. října Dánsko – Portugalsko 2:4 4. října Portugalsko – Norsko 2:1 14. listopadu Portugalsko – Dánsko 1:4
Poslední dvě výhry přitom přišly už ve chvíli, kdy Ronaldo opustil sraz. Tým bez něj tedy vyhrál v Kodani dokonce 4:2. O šest týdnů později dostal od stejného soupeře doma čtyři góly a vzájemná bilance letošního ročníku se otočila na 6:5 pro Dány.
Historicky jde o mimořádný propad. Podle portugalského statistického webu Zerozero, který citoval Sports Mole, Portugalsko nikdy předtím neprohrálo soutěžní domácí zápas o tři a více gólů. Poslední domácí porážka o tři branky přišla v přátelském utkání se Španělskem 0:3 v září 2003, poslední domácí 1:4 dokonce v přípravě s Finskem v březnu 2002. Tehdy bylo Ronaldovi sedmnáct.
Podle nás proto Braga nedokázala, že Portugalsko bez Ronalda nefunguje. Dokázala něco jiného: první špatný večer nové éry se okamžitě vykládá jeho jménem. Ne kvůli tomu, co Ronaldo na hřišti udělal nebo neudělal, ale kvůli tomu, jak obrovský stín po sobě nechává.
Spor, který předcházel rozloučení
Rozchod nebyl poklidný. Podle disciplinárního
dokumentu FPF opustil Ronaldo 30. září před tréninkem v Kodani reprezentační sraz a nezúčastnil se dalších aktivit, včetně zápasů s Dánskem a Norskem. Federace ho za to potrestala.
Ronaldo svou verzi popsal 6. října ve vlastním prohlášení. Jesus podle něj dvakrát nedodržel slovo:
Zápas v Norsku. Původní plán počítal s tím, že kapitán odehraje první a poslední zápas okna a duely v Norsku a Dánsku poslouží ke správě zátěže. V den utkání mu ale Jesus podle Ronalda oznámil, že ho pošle na 30 minut. Nechal ho rozcvičovat a do hry ho nakonec nepustil. Tisková konference. Po interní schůzce měl trenér veřejně zopakovat domluvené vysvětlení. Podle Ronalda to neudělal.
Ronaldo napsal, že po ztrátě důvěry nechtěl týmu škodit, sbalil si věci a odjel. Tehdy ještě uváděl, že po trestu zůstane k dispozici. Před listopadovým oknem už ale média psala o jeho oznámeném reprezentačním konci. Éru pod Jesusem přitom začal jako kapitán v zápase s Walesem, o tři dny později proseděl celé utkání na lavičce. Celé to trvalo devět dní.
Jedna věta, která přebila skóre
Jesus po zápase nešel do otevřené přestřelky a o porážce mluvil hlavně jako fotbalový trenér. Defenzivně podle něj tým nedokázal zastavit dánský útok, ofenzivně nenašel způsob, jak zakončovat a otevírat si prostor. Jeden špatný večer podle něj nesmaže čtyři předchozí výhry.
Pak ale přišla otázka, zda mu chyběl Cristiano Ronaldo. Odpověď podle přepisu tiskové konference v deníku
Record zněla: „Jak mi může chybět, když už není v reprezentaci? Leda aby mi dělal společnost. Už nehraje, není tady, rozhodl se o své situaci.“
Bez křiku, bez obvinění. A přesto právě tahle věta obletěla portugalská i světová média. Brazilský web ge vytáhl do titulku pasáž o společnosti, britský Sports Mole psal o nekompromisní odpovědi po rekordně těžké domácí porážce. Jesus tím debatu formálně uzavřel: Ronaldo odešel, otázka je bezpředmětná. Jenže v zemi, kde se fanoušci při stavu 1:4 utěšovali skandováním jeho jména, se taková debata uzavřít nedá.
Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat postoj portugalské federace a položila jejím zástupcům otázku, zda by uvažovali o změně trenéra, čímž by hypoteticky mohli Ronalda dostat zpět na svou stranu. Odpověď však zatím nepřišla.
Co čeká Portugalsko a kde ho sledovat
Tabulkově se nic dramatického nestalo. Portugalsko vede skupinu A4 po pěti zápasech s 12 body, Dánsko má devět. Jistotu čtvrtfinále už Portugalci mají, protože z každé skupiny Ligy A postupují první dva. O první místo ale ještě hrají: v úterý 17. listopadu od 20:45 nastoupí ve Walesu a remíza jim prvenství zajistí. Pokud by prohráli a Dánsko porazilo Norsko, vyhrají skupinu Dánové díky lepší vzájemné bilanci.
Tlak na Jesuse po historické porážce a výroku o Ronaldovi zesílil, zprávy o bezprostředním ohrožení jeho místa ale zatím nejsou. Dá se čekat, že ve Walesu se bude hodnotit hlavně obrana, a ne to, kdo nosí sedmičku.
České fanoušky Ronaldo v reprezentaci už nejspíš neuvidí. Česko hraje ve skupině A3 se Španělskem, Anglií a Chorvatskem a pokud je konec CR7 definitivní, k soutěžnímu duelu s ním už nedojde. Ligu národů v Česku podle oficiálního seznamu
UEFA vysílají ČT sport a Sport1 TV. Zápasy české reprezentace pokrývá primárně ČT sport, atraktivní zahraniční duely včetně Portugalska zpravidla Sport1, Sport2 a aplikace Selekt Light.
Forbs teď nosí sedmičku s upraveným písmem, Jesus má tým na prvním místě skupiny a Ronaldo sleduje reprezentaci z dálky. V Braze se ale ukázalo, že pomník se dá postavit za jeden večer. Vystoupit z jeho stínu potrvá mnohem déle.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl