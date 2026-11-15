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Portugalsko zasáhl Ronaldův konec. Doma dostalo čtyři góly, trenér si nedopustil jízlivé komentáře

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Dennívýzva
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První zápas po Ronaldově reprezentačním konci měl být poctou. Portugalsko v Braze prohrálo s Dánskem 1:4 a trenér Jesus pak o bývalém kapitánovi mluvil bez sentimentu.
Portugalsko zasáhl Ronaldův konec. Doma dostalo čtyři góly, trenér si nedopustil jízlivé komentáře

Portugalsko zasáhl Ronaldův konec. Doma dostalo čtyři góly, trenér si nedopustil jízlivé komentáře

Zdroj: UEFA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 17:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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