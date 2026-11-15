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Pilulka, která měla uklidnit svět. Valium se stalo symbolem své doby, pak přišlo vystřízlivění

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Když se v roce 1963 začalo v USA prodávat Valium, nabídlo lékařům další prostředek proti úzkosti, napětí a některým dalším zdravotním problémům. Brzy se z něj stal jeden z nejznámějších léků své éry. Jeho popularita však přinesla i otázky, na které medicína zpočátku neuměla dostatečně odpovědět: jak dlouho je bezpečné ho užívat a co se stane, když si na něj tělo zvykne?
Pilulka, která měla uklidnit svět. Valium se stalo symbolem své doby, pak přišlo vystřízlivění

Pilulka, která měla uklidnit svět. Valium se stalo symbolem své doby, pak přišlo vystřízlivění

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 16:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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