Pilulka, která měla uklidnit svět. Valium se stalo symbolem své doby, pak přišlo vystřízlivění

Když úzkost dostala známé obchodní jméno
Šedesátá léta si rádi představujeme jako dobu optimismu, moderního designu, nových možností a společenské změny. Méně fotogenickou součástí každodenního života však byla úzkost, nespavost, svalové napětí a jiné obtíže, s nimiž lidé vyhledávali lékaře. Farmaceutický průmysl tehdy sliboval, že chemie dokáže zvládnout stále širší část lidského trápení. Do tohoto světa přišlo Valium, obchodní název diazepamu, který uvedla společnost Hoffmann-La Roche na americký trh roku 1963.
Podle amerických registračních údajů připadá počátek uvádění přípravku na trh na 15. listopadu 1963. Valium však nespadlo z nebe jako izolovaný zázrak. Navazovalo na vývoj benzodiazepinů, nové skupiny léků, která se jevila jako výhodnější alternativa k některým starším sedativům. Slibovala účinky, které lékaři skutečně potřebovali, a přitom měla v řadě ohledů příznivější bezpečnostní profil než například barbituráty.
Příběh diazepamu proto není jednoduchou legendou o nebezpečném léku, který by nikdy neměl existovat. Je to příběh skutečného léčebného přínosu, neobyčejného komerčního úspěchu a postupně rozpoznávaných rizik. Právě tento kontrast vysvětluje, proč se Valium stalo jedním ze symbolů moderní farmakologie i společenské debaty o medikaci běžných životních problémů.
Chemik, který našel novou cestu
Důležitou postavou příběhu byl chemik Leo Sternbach, působící ve výzkumu společnosti Roche. V padesátých letech se podílel na vývoji látek, z nichž vzešel chlordiazepoxid, později prodávaný jako Librium. Šlo o první komerčně úspěšný benzodiazepin a na americký trh se dostal roku 1960. Diazepam následoval o tři roky později jako další člen stejné chemické rodiny.
Na rozdíl od mnoha starších prostředků určených ke zklidnění působí benzodiazepiny prostřednictvím receptorů spojených s neurotransmiterem GABA. Zjednodušeně řečeno pomáhají zesílit jeden z přirozených tlumivých mechanismů nervového systému. Výsledkem může být snížení úzkosti, uvolnění svalů, sedativní účinek či tlumení křečí. To jsou konkrétní a v medicíně využitelné účinky, nikoli pouhé placebo nebo reklamní nadsázka.
Výhody se tehdy zdály značné. Oproti barbiturátům měly benzodiazepiny při správném samostatném užití obecně širší bezpečnostní rozmezí, zejména pokud jde o některé těžké toxické účinky. V očích mnoha lékařů tím získaly pověst modernější a lépe ovladatelné léčby. Jenže lepší relativní bezpečnost neznamená nepřítomnost problémů při dlouhodobém nebo nevhodném užívání.
Úspěch, který proměnil lék v kulturní symbol
Valium se postupně dostalo mezi nejčastěji předepisované léky v Americe. Jeho jméno proniklo do populární kultury a stalo se zkratkou pro představu, že na každodenní napětí existuje pilulka. Objevovalo se v debatách o tom, jak společnost zachází s psychickým trápením, jaké očekávání klade na lékaře a do jaké míry může farmakologické zklidnění nahradit řešení zdrojů stresu.
Tento kulturní obraz je ale potřeba číst opatrně. Ne každý pacient dostával diazepam ze stejného důvodu a ne každé předepsání bylo projevem nezodpovědné medicíny. Lék má také antikonvulzivní a svalově relaxační účinky a může mít legitimní využití v přesně vymezených situacích. Společenská kritika jeho nadměrného předepisování se proto nesmí změnit v tvrzení, že účinný lék je sám o sobě podvod.
S rostoucí spotřebou se však stále častěji ukazovalo, že popularita má odvrácenou stranu. Lidské tělo se může na přítomnost benzodiazepinů adaptovat. U části pacientů vzniká fyzická závislost i při užívání podle předpisu; jiné riziko představuje zneužívání nebo kombinování s dalšími tlumivými látkami. Pojem závislost je proto dobré používat přesně: fyzická adaptace na léčivo nemusí znamenat stejné chování jako návykové užívání, ale náhlé vysazení může být v obou případech nebezpečné.
Rizika, která se odhalovala postupně
U benzodiazepinů se začala více zdůrazňovat tolerance, fyzická závislost, potíže při vysazování, ospalost i zhoršení některých kognitivních a pohybových funkcí. Zvlášť závažné mohou být interakce s alkoholem, opioidy a jinými prostředky tlumícími nervový systém, protože společně mohou zvýšit riziko útlumu dýchání a dalších život ohrožujících komplikací.
Americký úřad FDA v roce 2020 požadoval výraznější varování pro celou skupinu benzodiazepinů. Upozornil na rizika zneužívání, návykového užívání, fyzické závislosti a závažných abstinenčních reakcí. Výslovně připomněl, že fyzická závislost se může objevit už po dnech až týdnech pravidelného užívání, a to i podle lékařského předpisu. Prudké vysazení nebo rychlé snížení dávky pak může vyvolat mimo jiné křeče.
Toto zpřesnění není jen administrativní úpravou příbalového letáku. Ukazuje proměnu lékařského poznání. V první fázi se pozornost soustředila na srovnání s tehdejšími staršími léky a na rychlou pomoc pacientovi. S rostoucími zkušenostmi však medicína získávala lepší představu o tom, co se může stát při dlouhodobém užívání v běžném životě, mimo krátké kontrolované studie.
Proč Valium z medicíny nezmizelo
Mohlo by se zdát, že když se ukázala rizika, měla by tak slavná pilulka skončit v muzeu. Jenže to by byla stejně zkratkovitá reakce jako někdejší představa, že chemické zklidnění vyřeší každý problém. Diazepam má v medicíně stále své místo, pokud se používá pro vhodné indikace, správnou dobu a pod odborným dohledem. U některých stavů je rychlý účinek cenný, jinde je nutné hledat možnosti s lepší rovnováhou mezi přínosem a rizikem.
Přesně tak vypadá složitější, ale poctivější historie léčiv. Některý přípravek může zároveň pacientům pomáhat a při nevhodném používání významně škodit. Zkušenosti s benzodiazepiny přispěly k tomu, že se mnohem pečlivěji hodnotí délka léčby, kombinace léků, vznik závislosti a plán bezpečného ukončení užívání.
Největší lekce není o jedné pilulce
Příběh Valia dnes říká něco důležitého i o našich očekáváních od medicíny. Rychlá úleva je skutečná hodnota, zvlášť pro člověka, který právě prožívá vážné obtíže. Není však totéž co odstranění příčiny problému a sama o sobě nedokazuje, že je vhodné v léčbě pokračovat neomezeně dlouho.
V roce 1963 dostali lékaři do rukou účinný moderní prostředek. Teprve další desetiletí ukázala, jak důležité je ptát se vedle otázky „pomáhá?“ také „komu, jak dlouho a za jakou cenu?“. A právě proto je Valium mnohem poučnějším historickým příběhem než pouhou vzpomínkou na slavnou tabletku.
Text popisuje historii léčiva a známá bezpečnostní rizika, není návodem k léčbě. Benzodiazepiny se nemají vysazovat náhle ani bez domluvy s ošetřujícím lékařem; při změně léčby je potřeba individuální postup.
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Zdroje: Kód Enigma [1], DailyMed – Valium (diazepam) Prescribing Information [2], FDA – Requiring Boxed Warning Updated to Improve Safe Use of Benzodiazepine Drug Class [3], PubMed – The History of Benzodiazepines [4]. img ai generated