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Přístup k hradu Trosky v Českém ráji omezí kácení zhruba 200 jasanů

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Přístup k hradu Trosky v Českém ráji omezí od příštího týdne kácení zhruba 200 jasanů. Stromy jsou napadené houbou voskovičkou jasanovou a usychají. Podle kastelánky hradu Pavlíny Suchomelové jsou nemocné stromy rizikem pro návštěvníky hradu i turisty, kteří tudy procházejí.
Přístup k hradu Trosky v Českém ráji omezí kácení zhruba 200 jasanů

Přístup k hradu Trosky v Českém ráji omezí kácení zhruba 200 jasanů

Zdroj: Zdeněk Fiedler
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 16:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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