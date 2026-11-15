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Hokejisté Liberce porazili Litvínov 5:1 a doma uspěli pošesté za sebou

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Hokejisté Liberce porazili v 19. kole extraligy v severočeském derby na domácím ledě Litvínov 5:1. Bílí Tygři tak odčinili páteční porážku z Třince a před vlastními fanoušky uspěli pošesté za sebou. Shodně gólem a asistencí se se na triumfu domácích podíleli útočníci Adam Najman a Jakub Rychlovský.
Hokejisté Liberce porazili Litvínov 5:1 a doma uspěli pošesté za sebou

Hokejisté Liberce porazili Litvínov 5:1 a doma uspěli pošesté za sebou

Zdroj: Bílí Tygři Liberec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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