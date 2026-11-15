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Křupavý koláč s broskvemi a mandlovou drobenkou: Zavzpomínejte na teplé léto s koláčem z kompotovaných broskví a rumovou tečkou

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Listové těsto, tvaroh rozmíchaný s cukrem a broskve z plechovky. Tohle je koláč, který zachrání každé letní odpoledne, kdy nemáte čas ani náladu na složité pečení. Po upečení ho pokapete máslem s rumem a pocukrujete. Hotovo za hodinu.
Fotografie k broskvovému koláči

Fotografie k broskvovému koláči

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Léto v každém soustu: Broskvový koláč s křupavou drobenkou a šťavnatou náplní, která voní jako zahrada
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 16:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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