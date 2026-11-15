Křupavý koláč s broskvemi a mandlovou drobenkou: Zavzpomínejte na teplé léto s koláčem z kompotovaných broskví a rumovou tečkou

Tenhle
u nás nevznikl z žádného velkého plánování. Spíš z obyčejné situace, kdy jsem na trhu sáhla po nektarinkách a doma zjistila, že od pecky nepůjdou ani nožem, ani přemlouváním. Ve spíži ale byla koláč plechovka broskví, tak jsem ji otevřela. Výsledek mě docela překvapil. Druhý den si dcera vzala kousek do školy a pak jen suše oznámila, že spolužáci prý koukali dost závistivě.
Na tomhle koláči je dobré hlavně to obyčejné spojení křupavého
, listového těsta jemného tvarohového základu a broskví, které se v troubě rozvoní rychleji, než člověk čeká. Máslový přeliv s na konci může působit jako maličkost navíc, jenže tady má smysl. Horké těsto ho do sebe natáhne a koláč pak voní rumem výrazněji. U nás se obvykle krájí ještě teplý. Někdy dřív, než vůbec stihnu zapnout konvici na kávu.
Můj tip: Broskve z plechovky nechte pořádně okapat a pak je ještě osušte papírovým ubrouskem. Bývají hodně šťavnaté a mokré ovoce umí listové těsto zespodu zbytečně rozmáčet. Tvaroh naopak nijak dlouho nešlehejte. Stačí ho rozmíchat s cukrem a trochou mléka, jen aby byl hladký, ale pořád hustý a na těstě držel. Recept na rychlý broskvový koláč z listového těsta s tvarohem a mandlovou drobenkou
Celková délka přípravy: cca 50 minut Počet porcí: 6 až 8
Těsto a základ: 1 balíček listového těsta (400 až 500 g), nejlépe chlazeného 250 g polotučného tvarohu ve vaničce 3 lžíce cukru krupice 2 lžíce mléka
Vrch koláče: 1 plechovka broskví (cca 400 až 500 g), dobře okapaných a osušených hrst plátků mandlí
Drobenka: 50 g hladké mouky 40 g másla studeného, nakrájeného na kostičky 30 g cukru krupice
Přeliv po upečení: 30 g másla 1 až 2 lžíce rumu moučkový cukr na pocukrování Postup přípravy koláče z listového těsta s broskvemi
1. Troubu předehřejte na
200 stupňů. Plech vyložte pečicím papírem a položte na něj listové těsto. Není nutné ho dlouho rovnat, jen ho roztáhněte tak, aby leželo pokud možno po celé ploše. Vidličkou ho hustě propíchejte, jinak se v troubě začne zvedat víc, než je potřeba.
2. Do misky dejte
tvaroh, cukr a mléko. Krátce rozmíchejte dohladka. Nepřešlehávat, tvaroh má zůstat spíš pevnější. Natřete ho na těsto a po stranách nechte asi centimetrový volný okraj. Ten se pak při pečení pěkně vytáhne nahoru. Foto: Cooky.cz, Léto v každém soustu: Broskvový koláč s křupavou drobenkou a šťavnatou náplní, která voní jako zahrada
3. Broskve z plechovky nakrájejte na plátky, případně je nechte v menších půlkách. Pak je
pečlivě osušte papírovým ubrouskem. Rozložte je na tvaroh klidně trochu hustěji, v troubě ještě o něco ztratí objem.
4. Na drobenku promněte mezi prsty studené máslo, mouku a cukr. Za pár minut je hotovo, nemusí být úplně drobná jako písek.
Nasypte ji rovnoměrně na broskve a úplně nakonec přidejte hrst mandlových plátků.
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5. Plech dejte do vyhřáté trouby a pečte
25 až 30 minut. Koláč je hotový, když okraje listového těsta zezlátnou a drobenka začne vonět po másle a mandlích. Povrch by měl být místy zlatavě hnědý, ne bledý. Foto: Cooky.cz, Léto v každém soustu: Broskvový koláč s křupavou drobenkou a šťavnatou náplní, která voní jako zahrada
6. Mezitím si v malém kastrůlku rozpusťte
máslo a přimíchejte rum. Hned po vytažení z trouby koláč tímto přelivem pokapejte. Máslo se vsákne do těsta, rum přidá vůni. Nakonec ho jen lehce poprašte moučkovým cukrem.
7. Nechte koláč
10 až 15 minut trochu zchladnout a potom ho krájejte na čtverce nebo obdélníky. Nejlepší je ještě vlažný. Když náhodou zůstane do druhého dne, což se u nás nestává pokaždé, pořád chutná velmi dobře. Tipy redakce: Čerstvé broskve místo plechovky: Pokud seženete zralé broskve, které jdou dobře od pecky, klidně je použijte. Nakrájejte je na plátky a lehce osolte. Sůl zvýrazní jejich sladkost a pomůže trochu stáhnout přebytečnou šťávu. Bez rumu pro děti: Rumový přeliv můžete vynechat. Do rozpuštěného másla se dá místo něj přidat trochu vanilkového extraktu. Chuť bude jemnější, ale koláči to nijak neublíží. Tvaroh s citronem: Pokud chcete svěžejší chuť, vmíchejte do tvarohu lžičku citronové šťávy a špetku strouhané citronové kůry. Koláč pak nepůsobí tak sladce a má víc letní tón. Mandle lze zaměnit: Mandlové plátky fungují spolehlivě, ale použít se dají i nasekané pistácie nebo kokosové vločky. Kokos navíc zachytí část vlhkosti z broskví.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline