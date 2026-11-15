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Invalidní důchod se v 65 letech automaticky změní na starobní. Vlastní žádost ale může penzi zvýšit

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V 65 letech se invalidní důchod automaticky změní na starobní ve stejné výši. Kdo si ale podá vlastní žádost, může po přepočítání penze získat víc.
Invalidní důchod se v 65 letech sám změní na starobní.

Invalidní důchod se v 65 letech sám změní na starobní.

Zdroj: FOTO:Pixabay.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 17:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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