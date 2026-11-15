Invalidní důchod se v 65 letech automaticky změní na starobní. Vlastní žádost ale může penzi zvýšit

Lidem v invalidním důchodu se po dosažení 65 let nebo vyššího důchodového věku důchod sám změní na starobní ve stejné výši. ČSSZ přitom nezkoumá, jestli mají potřebných 35 let pojištění. Kdo si o starobní důchod požádá sám, tomu úřad spočítá obě varianty a přizná vyšší. Má to ale háček: přijde o automaticky nižší limit na doplatky za léky.
Proměna proběhne ze dne na den
V 65 letech, nebo později, pokud má člověk podle tabulky vyšší důchodový věk, se invalidní penze podle zákona promění na starobní důchod. Úředníci tento krok udělají sami. Nevyžadují k tomu žádné tiskopisy ani návštěvu pobočky. Částka na oznámení o výplatě zůstane úplně stejná jako měsíc předtím. Změní se jen název vyplácené dávky.
„Po dosažení věku 65 let se jeho invalidní důchod automaticky transformuje na důchod starobní, a to ve stejné výši, v jaké byl dosud vyplácen. Tato změna probíhá z moci úřední a není třeba o ni žádat,“ řekla mluvčí ČSSZ Jitka Brenčič a dodává: „Česká správa sociálního zabezpečení přitom nezkoumá, zda pojištěnec splňuje podmínky nároku na starobní důchod.“ Není tak podstatné, v jakém stupni invalidity se člověk nacházel.
Kdy přesně ke změně dojde, záleží na roce narození. Ročníkům 1966 a mladším vychází důchodový věk vyšší než 65 let, u žen rozhoduje i počet vychovaných dětí. Důchodový věk podle data narození spočítá kalkulačka.
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Kdy vyrazit na úřad
Automatická přeměna drží penzi na původní částce. Lidé ale mají ze zákona možnost podat si o starobní důchod klasickou žádost. Mohou tak učinit klidně dříve než v pětašedesáti letech, jakmile dosáhnou svého osobního důchodového věku.
Když na úřad dorazí papírová nebo elektronická žádost, úředníci spočítají výši řádného starobního důchodu podle odpracovaných let a hrubých výdělků. Výsledek následně porovnají s dosavadní invalidní penzí. Žadateli pak přiznají tu částku, která vyjde vyšší.
Lidé se nemusí bát ztráty peněz. Pokud vyjde nově vypočítaný starobní důchod nižší než ten invalidní, úřad jim ponechá původní vyšší částku. Pobírat oba důchody současně zákon nedovoluje.
Opatrnost s léky a limity
Podání žádosti ovlivní limity na doplatky za léky. Kdo nechá invalidní důchod v 65 letech automaticky přejít na starobní, nemusí nic řešit. Státní ústav pro kontrolu léčiv má o takovém člověku záznam a lékárny mu při nákupu automaticky uznají správný ochranný limit.
Kdo si o starobní důchod požádá sám, tomu nárok na invalidní penzi oficiálně zanikne. Státní ústav pro kontrolu léčiv ho vyřadí ze své evidence. Člověk pak musí své zdravotní pojišťovně doložit platný posudek o invaliditě. Jinak mu lékárna nižší limit neuzná.
Žádost jde podat z domova
Žádost o řádný starobní důchod jde sepsat na pobočce okresní správy sociálního zabezpečení. Stačí si s sebou vzít doklad totožnosti. Kdo nechce nikam cestovat, vyřídí všechno přes internet. Slouží k tomu elektronická služba na ePortálu České správy sociálního zabezpečení.
Pro přihlášení online stačí bankovní identita nebo datová schránka. Vyplnění dotazníku krok za krokem žadatele navede. Přes internet lze doložit chybějící doklady jejich naskenováním. Výsledek s případným odhadem částky penze člověk uvidí rovnou na monitoru.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, finance, e15).