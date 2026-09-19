Broušení nožů o keramický hrnek: neglazované dno vrátí ostří, když kámen chybí. Tupý nůž v půlce krájení cibule vás dokáže vytočit víc než připálená pánev. Broušení nožů přitom nemusí čekat na kámen v šuplíku. Keramický hrnek s neglazovaným dnem umí ostří rychle vrátit do hry. Jde o nouzovku i o starou kuchyňskou fintu: drsný prstenec na spodu šálku je tvrdší než ocel a chová se jako jemný brousek.
Proč sáhnout po technice keramického hrnku
Luxusní brusný kámen brousí pořádně a do hloubky. Hrnek vás zachrání, když potřebujete pár tahů mezi přípravou večeře. Vhodný je kameninový nebo porcelánový šálek s matným, drsným kroužkem na dně. Právě tam se při výpalu hrnek opíral o pec a glazura chybí. Nehtem po něm přejedete a cítíte drsnost. Úplně hladké dno, sklo, plast ani tenký kostní porcelán nefungují. Keramický nůž o hrnek netřete, čepel by praskla.
Bezpečné a kontrolované ostření
Hrnek obraťte dnem vzhůru a položte na utěrku nebo protiskluzovou podložku. Držte ho druhou rukou, ať neujíždí. Čepel veďte pod úhlem zhruba dvacet stupňů u západních kuchyňských nožů, u japonských stačí patnáct. Představte si, že nůž stojí kolmo a pak ho sklopíte zhruba o dvě třetiny k podložce. Tlak mějte lehký. Táhnete od paty ke špičce, jako byste z keramiky chtěli seříznout tenký plátek. Stejný počet tahů na obě strany, klidně deset až patnáct a pak sestupně méně, ať ostří zůstane souměrné. Po práci čepel otřete. Na kroužku uvidíte šedý prášek, to je ocel.
Foto: Pixabay
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Jak nabrousit nůž pomocí keramického hrnku v praxi
Začněte na noži, který vám už tolik neleží na srdci. Křivý úhel udělá vlnky a zuby. Zkoušku ostrosti udělejte na papíru nebo zralém rajčeti. Když nůž klouže a mačká slupku, přidejte pár tahů. Zoubkáč veďte po jednom zoubku směrem od ostří, ne pilujte sem a tam. Hodně vyštípnutou nebo zkroucenou čepel hrnek nespraví, na to patří kámen nebo servis. Ocílka ostří narovná, hrnek kousek kovu sebere. Proto fintu neopakujte každý den, stačí, když nůž začne klouzat.
Rovnoměrnost tahů a péče o ostří
Stálý úhel a stejný tlak rozhodnou víc než síla. Po broušení nůž opláchněte a osušte. Na prkénko berte dřevo nebo plast, sklo ostří zabije rychleji než hodina krájení. Myčka, kost a zmrzlé maso ostří taky ničí. Když chcete výsledek ještě uhladit, pár lehkých tahů po hladké glazuře nebo po koženém řemínku otřepy stáhne. A až budete mít klid, pořiďte si pořádný kámen. Hrnek zůstane pohotovostní záloha na chalupě, v pronájmu i ve chvíli, kdy se večeře nedá odložit.
Častou chybou je brousit jen špičku a patu nechat tupou, nebo hrnek držet v dlani. Pak vám šálek uteče a čepel sjede k prstům. Stejně tak nebrousíte nůž o zdobený reliéf talíře: nerovnosti ostří rozbijí. Po skončení kroužek na hrnku otřete, ať se šedý prach nedostane do kávy. Na chalupě, kde brousek chybí, poslouží i dno kameninového hrnce. Princip je stejný: drsná keramika, klidná ruka, stejný počet tahů. Výsledek nebude břitva z nožířské dílny, ale rajče zase přestane prskat pod čepelí a práce v kuchyni půjde od ruky.
Zdroje info: Autorka, https://www.seriouseats.com/how-to-sharpen-a-knife-on-a-mug, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-nabrousit-nuz-keramickym-hrnkem, https://www.kondice.cz/zdravi/jak-nabrousit-nuz-bez-brousku/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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