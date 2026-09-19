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Broušení nožů o keramický hrnek: neglazované dno vrátí ostří, když kámen chybí

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Broušení nožů o keramický hrnek: neglazované dno vrátí ostří, když kámen chybí. Tupý nůž v půlce krájení cibule vás dokáže vytočit víc než připálená pánev. Broušení nožů přitom nemusí čekat na kámen v šuplíku. Keramický hrnek s neglazovaným dnem umí ostří rychle vrátit do hry. Jde o nouzovku i o starou kuchyňskou fintu: drsný prstenec na spodu šálku je tvrdší než ocel a chová se jako jemný brousek.
Nůž, ostření, párátko, trik, tip

Nůž, ostření, párátko, trik, tip

Zdroj: pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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