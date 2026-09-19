Vystřelí vás z kalhot. Nakládali jsme dokonalé utopence

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Vystřelí vás z kalhot. Nakládali jsme dokonalé utopencePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Září je měsícem, který už je ryze podzimní a postupně nás připravuje na zimu. Udělat si tedy nějaké ty zásoby dobrého jídla rozhodně stojí za to. Ne, že bychom museli být jako křečci, nicméně delikatesy na zimu do lednice patří. Mezi ty nejznámější patří nepochybně utopence. Skvělé naložené buřty se zeleninou se podávají v mnoha restauracích k pivu. Připravit si je doma je ovšem velmi jednoduché, rychlé a zábavné. My jsme připravovali utopence tradičně i se zelím. Hotovo jsme měli během několika minut.
Domácí utopence
Zdroj: Radek Štěpán
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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