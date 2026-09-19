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Vystřelí vás z kalhot. Nakládali jsme dokonalé utopence

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Září je měsícem, který už je ryze podzimní a postupně nás připravuje na zimu. Udělat si tedy nějaké ty zásoby dobrého jídla rozhodně stojí za to. Ne, že bychom museli být jako křečci, nicméně delikatesy na zimu do lednice patří. Mezi ty nejznámější patří nepochybně utopence. Skvělé naložené buřty se zeleninou se podávají v mnoha restauracích k pivu. Připravit si je doma je ovšem velmi jednoduché, rychlé a zábavné. My jsme připravovali utopence tradičně i se zelím. Hotovo jsme měli během několika minut.
Domácí utopence

Domácí utopence

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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