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Býk napadl muže na Frýdecko-Místecku

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V neděli odpoledne se v obci Řepiště na Frýdecko-Místecku odehrál dramatický zásah záchranářů. Tamní muž ve věku 73 let utrpěl vážná zranění poté, co…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:10

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