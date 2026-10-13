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Show Jana Krause: „Taky jsem přinesl svá vlastní vejce," prohlásí Vojta Kotek. Dorazí i Daniela Špinar po úspěšné tranzici

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Úterní večer na televizních obrazovkách opět ovládnou hosté v Show Jana Krause. Moderátor Jan Kraus tentokrát přivítá herce Vojtu Kotka v nečekané roli nadšeného zemědělce. Společnost mu v dalším průběhu zábavného pořadu udělá režisérka Daniela Špinar a zakladatelka zvířecích terapií…
Show Jana Krause

Show Jana Krause

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:21

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