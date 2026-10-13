Show Jana Krause: „Taky jsem přinesl svá vlastní vejce," prohlásí Vojta Kotek. Dorazí i Daniela Špinar po úspěšné tranzici

Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima
Úterní večer na televizních obrazovkách opět ovládnou hosté v Show Jana Krause. Moderátor Jan Kraus tentokrát přivítá herce Vojtu Kotka v nečekané roli nadšeného zemědělce. Společnost mu v dalším průběhu zábavného pořadu udělá režisérka Daniela Špinar a zakladatelka zvířecích terapií Lucie Cachová se svými kozími svěřenci. Zemědělská práce a časné vstávání
Hned v úvodu pořadu rozebere hostitel aktuální pokroky moderních technologií. Přizná velké obavy z umělé inteligence, která prý dokáže z lidského hlasu vyhodnotit stárnutí i poznat náznaky začínající demence. Vzápětí do studia dorazí první ohlášený návštěvník. „Vy tedy trochu vypadáte jako Emil Holub,“ zhodnotí moderátor v pořadu Show Jana Krause hercův zevnějšek připomínající slavného cestovatele.
Vojta Kotek následně vytáhne plátěnou tašku a představí vlastní úrodu ze svého venkovského pozemku. „Trochu spoiler k další řadě seriálu Farma Vojty Kotka, že se nám to fakt podařilo,“ pochlubí se s úsměvem. Nezapomene přidat ani čerstvá vajíčka. „Taky jsem přinesl svá vlastní vejce. Tedy od mých slepic. A moje vejce jsou čistá,“ dodá za smíchu publika.
Diskuse obou mužů se rychle přesune k náročnosti každodenní manuální práce na zahradě. Kraus potvrdí velkou lásku k silným zemědělským strojům, práci s drobnými plodinami by se ovšem raději vyhnul. Kotek naopak s velkým zápalem popíše detaily ze svého hospodářství a posteskne si nad nutností velmi časného budíčku. „Rána jsou strašný,“ shrne pobaveně úděl novodobého zemědělce.
Autorské představení a boj s předsudky
Další místo vedle moderátora zaujme Daniela Špinar. Při své minulé návštěvě teprve stála na začátku složité tranzice a proces osobní proměny podle ní stále pokračuje. „Není ale pravda, že už by byla ukončena. Pořád tím životem proplouváte, snažíte se věci zlepšovat,“ vysvětlí umělkyně své aktuální pocity.
Úspěšná režisérka se v současnosti věnuje herectví v muzikálu a zkouší si také formát sólových komediálních výstupů. Své dosavadní životní zážitky dokázala přetavit do nového hodinového programu pro diváky. „Napsala jsem v průběhu pěti let knihu a pak hodinový program, ve kterém hodnotím svůj život až do současnosti,“ popíše detaily vzniku tohoto mimořádného projektu. Během uvolněného rozhovoru dojde i na vážné téma společenských předsudků a unáhlených soudů ze strany okolí. Člověk podle známého moderátora nese kříž své výjimečnosti vždy naprosto sám.
Zvířecí návštěva a spokojené stáří
Závěr celého večera se odehraje ve velmi netradiční zvířecí společnosti. Lucie Cachová přivede před televizní kamery dva kozlíky a ihned omluví absenci další chované slečny. „Koza, do které je zamilovaný, musela zůstat doma, protože jinak byste tu měl námluvy v přímém přenosu,“ pobaví publikum a ukáže na jednoho ze svých svěřenců.
Celý projekt speciální terapie vznikl velkou náhodou přímo u ní v rodině po pořízení prvního stáda. „Viděla jsem, jak ho ta zvířata oživí. A napadlo mě, že by to mohlo oživit i jiné seniory. A fakt to funguje,“ zavzpomíná chovatelka na bezprostřední pozitivní reakce svého vlastního dědečka. Seniory přítomnost malých přežvýkavců neuvěřitelně těší a zlepšení nálady pocítí přímo ve studiu i samotný hostitel. Na farmě u Cachové zvířata plní roli domácích mazlíčků, pomáhají se spásáním trávy a v naprostém klidu zde také dožívají. „Na pekáč nejdou,“ ubezpečí na závěr s úsměvem.
Show Jana Krause sledujte v úterý 13. října večer na
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