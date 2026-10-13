Praha má více dobrovolníků než zbytek Česka, organizace ale upozorňují na nedostatečnou podporu města

Čtvrtina Pražanů starších patnácti let se věnuje dobrovolnictví, vyplývá to ze zprávy, kterou vydal magistrát ve spolupráci s Radou dětí a mládeže hlavního města Prahy a Regionálním dobrovolnickým centrem Praha. Celorepublikový průměr přitom dosahuje 19,2 procenta. Nejvíce dobrovolníků pracuje v sociální oblasti, na dalších místech se umístila ochrana životního prostředí a péče o zvířata a rozvoj místních komunit.
Do průzkumu, který je součástí zprávy, se zapojilo 72 pražských organizací. Ty dohromady vykázaly přibližně 12 800 dobrovolníků a 570 500 odpracovaných hodin za rok. Jde však pouze o organizace zahrnuté do šetření, nikoli o celkový objem dobrovolnické práce v metropoli.
Přes příznivá čísla mají organizace výhrady k tomu, jak je dobrovolnictví v Praze systémově uchopeno. Zhruba tři čtvrtiny dotázaných subjektů uvedly, že podpora hlavního města nepokrývá, nebo spíše nepokrývá potřebné provozní a administrativní zázemí. Více než čtvrtina organizací navíc nemá vlastního koordinátora dobrovolníků, přestože jde podle zprávy o klíčovou roli pro dlouhodobě udržitelné zapojení a motivaci lidí.
Předseda Rady dětí a mládeže Jakub Fraj upozornil, že dobrovolnictví sice neznamená výplatu pro samotného dobrovolníka, ale provoz kolem něj stojí peníze a čas. „Někdo musí dobrovolníky získávat, školit a koordinovat, vést účetnictví, zajišťovat klubovny, pojištění nebo administrativu. Dnes tuto práci často po večerech dělají zase další dobrovolníci," popsal. Rada proto volá po systematičtější podpoře koordinace a odborného zázemí.
Zpráva také poukazuje na to, že Praha cíleně nepodporuje dobrovolnické programy zaměřené na pravidelnou pomoc osamělým seniorům. S rostoucím počtem starých lidí ve městě přitom organizace považují tento typ dobrovolnictví za stále důležitější. Dobrovolník může seniorům nabídnout pravidelný lidský kontakt, ale potřebuje k tomu školení a koordinaci. Dokument proto doporučuje vytvořit nástroj cílené podpory takových programů, především těch realizovaných v domácím prostředí a v pobytových sociálních službách.
Pavel Mareš z KDU-ČSL, předseda zastupitelského výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast, označil dobrovolnictví za něco víc než „okrajovou volnočasovou aktivitu několika nadšenců" a navrhl vznik komise rady hlavního města přímo pro tuto oblast. V celém Česku působilo loni přibližně 120 000 aktivních neziskových institucí a hodnota dobrovolnické práce dosáhla podle Českého statistického úřadu 8,5 miliardy korun.
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