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Praha má více dobrovolníků než zbytek Česka, organizace ale upozorňují na nedostatečnou podporu města

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Čtvrtina Pražanů starších patnácti let se věnuje dobrovolnictví, vyplývá to ze zprávy, kterou vydal magistrát ve spolupráci s Radou dětí a mládeže hlavního města…
hospic senior

hospic senior

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 13:30

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