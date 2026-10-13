Loňský podzim byl pro Zohornu těžký, teď patří ke hvězdám švédské ligy. Färjestad mu dal novou dvouletou smlouvu

Dne 10. října 2026 zveřejnil Färjestad zprávu, že český centr prodlužuje smlouvu. Týž den Zohorna v zápase s Malmö přidal gól a asistenci. Po osmi kolech má bilanci 4+6, tedy 1,25 bodu na zápas, a v tabulce produktivity, kterou vede Elite Prospects, mu patří páté místo. Bodově je přitom srovnaný se čtvrtým Joelem Perssonem. Před ním jsou jen Lucas Elvenes, Viktor Lodin a Oscar Lindberg. Ještě před rokem by takový řádek u jeho jména čekal málokdo.
Čísla, která se zlomila
Jak velký skok Zohorna udělal, ukáže srovnání jeho posledních tří štací. Vzorek osmi zápasů je malý, rozdíl je ale tak výrazný, že ho nelze odbýt jako náhodu.
|Období
|Zápasy
|Body (G+A)
|Body na zápas
|Lugano 2024/25
|39
|22 (9+13)
|0,56
|Färjestad 2025/26
|54
|30 (10+20)
|0,56
|Färjestad 2026/27
|8
|10 (4+6)
|1,25
Ve Švýcarsku i v první švédské sezoně držel Zohorna téměř stejné tempo. Teď boduje zhruba 2,25krát rychleji. Gólů dává 0,50 na zápas proti loňským 0,19, asistencí přidává 0,75 místo 0,37. Překonává dokonce i svou nejlepší extraligovou sezonu. V Mladé Boleslavi měl v ročníku 2020/21 před odchodem do NHL 22 bodů ve 21 zápasech.
Kontext ale hraje roli. Färjestad vstoupil do sezony jako parní válec: sedm výher, jedna porážka po prodloužení či nájezdech, skóre 34:8 a první místo v tabulce. Zohornova forma tedy není osamocený záblesk v průměrném týmu. Je jedním z motorů mužstva, které ligu zatím přehrává.
Podzim, na který se nevzpomíná rád
Loňský příchod do Karlstadu tak hladký nebyl. Sportovní ředitel Rickard Wallin otevřeně přiznal, že podzim 2025 byl těžký pro Zohornu i pro celý tým. Konkrétní příčinu klub nerozvádí. Na ledě se to ale projevilo zřetelně: první gól za Färjestad dal Zohorna podle Aftonbladetu až 18. října 2025 proti Leksandu, tedy hluboko v podzimní části. Ani play-off mu nesedlo, v sedmi zápasech nasbíral jen gól a dvě asistence.
Komplikace přišly i mimo statistiky. V březnu 2026 musel klub po zákroku v play-off vydat upřesnění, protože se kolem Zohornova zdraví šířily nepřesné informace a do komunikace vstoupila jazyková bariéra. Podle nás šlo o typický první rok importovaného hráče: nové město, nový jazyk, nová liga a tým, kterému to zprvu taky nešlo.
Centr, kterého si Färjestad objednal
Wallin teď říká, že dnešní Zohorna je přesně ten hráč, kterého klub čekal, když ho v květnu 2025 přiváděl z Lugana. Už tehdy upozorňoval, že nehledá jen náhradu za body Davida Tomáška. Chtěl centra, který vytváří ofenzivu a zároveň hraje zodpovědně po celém kluzišti.
V oznámení o prodloužení to Wallin rozepsal podrobněji: velikost spojená s rychlostí, ofenzivní šikovnost a defenzivní odpovědnost. Právě to podle něj Färjestad od špičkového centra chce. Velikost přitom není fráze. Elite Prospects vede Zohornu se 104 kilogramy jako nejtěžšího hráče celé SHL. Ředitel navíc chválí jeho tréninkový přístup, hru pro tým a to, jak dorůstá do role lídra.
Z toho čteme jednu věc: Zohorna nedostal roli čistého střelce. Je obousměrným centrem pro důležité minuty a body jsou vedlejším produktem toho, že mu role konečně sedí.
Karlstad jako domov
Sám Zohorna o formě skoro nemluví. V klubovém oznámení se vrací hlavně k rodině. Celé rodině se v Karlstadu žije dobře, město jim vyhovuje velikostí i každodenním rytmem a kabinu popisuje jako „druhou rodinu“. Prodloužení bylo podle něj jednoduché rozhodnutí.
Formálně je teď ve druhém a posledním roce stávajícího kontraktu. Po sezoně 2026/27 naváže nová dvouletá smlouva, která platí do konce ročníku 2028/29. Podrobnosti zveřejnil klub na webu Färjestad BK. Pokud nedojde k přestupu nebo rozvázání smlouvy, zůstane Zohorna ve Švédsku ještě téměř tři sezony. Po vypršení smlouvy mu bude 33 let.
Přímou souvislost mezi spokojenou rodinou a deseti body v osmi zápasech nikdo nedoloží. Stabilní zázemí ale u třicetiletého hráče, který prošel Boleslaví, NHL i Luganem, hraje větší roli, než ukazují tabulky.
Reprezentační dveře a čeští sousedé
Na jaře 2026 s ním reprezentace počítala jako s možnou posilou, z přípravy se ale podle ČT sport omluvil. Ve finální nominaci Českého hokeje na MS 2026 nebyl a chyběl i na olympiádě, kam z Färjestadu jel Tomášek. Pokud mu forma vydrží, dá se čekat, že se jeho jméno objeví v úvahách realizačního týmu minimálně pro Euro Hockey Tour. Centr s produktivitou přes bod na zápas v jedné z nejsilnějších evropských lig se přehlíží těžko.
Mezi Čechy v SHL má Zohorna silnou konkurenci. Jan Myšák v HV71 nastřílel v prvních osmi zápasech sedm gólů a přidal asistenci. V lize dál působí i Lukáš Rousek, Jakub Vrána nebo Robin Hanzl. Žádný z nich ale zatím nemá takovou celkovou produktivitu jako Zohorna.
Čeští fanoušci ho mohou sledovat přes švédskou službu TV4 Play, která streamuje všechny zápasy SHL. Českého vysílatele soutěže se nám potvrdit nepodařilo. Živá data a sestavy nabízí oficiální zápasové centrum ligy.
Před rokem čekal Zohorna na první gól za Färjestad do poloviny října. Letos v polovině října nosí v kapse smlouvu do roku 2029 a jeho jméno svítí mezi pěti nejproduktivnějšími hráči ligy. Mezi oběma okamžiky stojí jediná zima v Karlstadu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka