Tuhle mísu s květinovým vzorem vykupují sběratelé za 20 000 Kč. Lidé nad 60 ji mají běžně doma

Porcelánová polévková terina: Neuvěřitelná královna nedělní tabule
Na československém venkově i v městských bytech 60. až 80. let existoval rituál, na který mnozí z nás dodnes vzpomínají s vřelým dojetím. Když se v neděli v poledne sešla celá rodina, vytáhla se z lesklého dýhovaného sekretáře ikonická porcelánová polévková mísa s víkem neboli terina. Sněhobílý porcelán zdobený jemnými motivy lučních květů, růží či romantických girland dodával každému stolu nádech nefalšované noblesy.
Polévka v ní zůstávala teplá po celý oběd a nalévání poctivého domácího vývaru patřilo k nepsaným vrcholům týdne. Pro naše maminky a babičky šlo o pýchu domácnosti, která se často předávala z generace na generaci jako vzácný svatební dar. Kdo by si nepamatoval ten pocit, když se víko zvedlo a po celé kuchyni se rozlila vůně hovězího s nudlemi nebo kulajdy s houbami?
Sláva českých porcelánek
Příběh těchto nádherných mís je úzce spjat s bohatou tradicí československého porcelánu, která patřila k absolutní světové špičce. Výroba probíhala v legendárních národních podnicích a slavných manufakturách v západních Čechách, jako byly Thun v Klášterci nad Ohří, EPIAG v Dalovicích, Moritz Zdekauer ve Staré Roli, Pirken Hammer v Březové či Chodov.
Zdejší mistři dokázali propojit poctivé řemeslo s masovou výrobou, díky čemuž vznikaly kousky s mimořádně odolným glazováním a překrásným dekorem. Návrháři dávali porcelánovým soupravám nadčasové tvary, které perfektně zapadaly do tehdejšího životního stylu a dodnes okouzlují svou čistotou i vysokou kvalitou dílenského zpracování. Možná právě proto se tyto teriny uchovaly v tolika domácnostech – byly prostě nerozbitné a krásné zároveň.
Detektivka pro sběratele: Jak poznat vzácný kousek a jaká je jeho skutečná hodnota?
Pokud na půdě nebo v příborníku objevíte starou polévkovou mísu, nejprve ji otočte a prozkoumejte spodní stranu. Právě zde se skrývá utajovaná značka porcelánky – razítko, vtlačené logo nebo výrobní číslo, které prozradí původ i přesné období výroby. Cennější bývají kousky z nejstarších sérií, růžový porcelán nebo plasticky tvarované modely se zlacenými detaily.
Pozor si však musíte dát na internetové mýty, které slibují hory doly a tvrdí, že samotná mísa má hodnotu desítek tisíc. Jak uvádí znalecké odhadní ceníky a aukční portály, samotné mísy mají odlišnou cenu než ucelené sady. To potvrzuje i oficiální vyjádření odborníka, které poskytl znalec v oboru starožitného porcelánu pro specializovaný sběratelský portál: „Sériově vyráběný československý porcelán z druhé poloviny 20. století vznikal v mnohatisícových sériích a byl v téměř každé domácnosti. Nabídka na trhu násobně převyšuje poptávku. Samostatná polévková mísa bez zbytku servisu má minimální sběratelskou hodnotu. Částek v řádu desítek tisíc korun dosahují pouze kompletní muzeální servisy z 19. století.
Samotná terina se tak na trhu prodává za 100 Kč až 800 Kč podle stavu a značky. To ale neznamená, že byste ji měli vyhazovat – pokud máte kompletní servis, situace se dramaticky mění.
Kolik stála tehdy a jakou cenu má dnes kompletní servis?
Ve své době představovala celá porcelánová souprava v prodejnách Sklo-Porcelán investici v řádu stovek tehdejších korun československých. Pro běžnou rodinu to byla slušná suma, kterou si lidé často odkládali měsíce dopředu. Dnes se situace liší podle toho, zda prodáváte solitér, nebo ucelenou sadu.
Běžná kompletní 24 až 36dílná souprava z 2. poloviny 20. století se prodává za 1 500 Kč až 6 000 Kč. Pokud máte doma ucelený prvorepublikový servis nebo vzácný růžový porcelán, cena stoupá na 8 000 Kč až 12 000 Kč.
Pokud tedy plánujete úklid půdy či chalupy, porcelán určitě nevyhazujte. Prohlédněte, zda k míse nemáte i zbytek servisu, vyfoťte jej a nabídněte na online aukcích. Možná vás překvapí, kolik nadšenců touží po kousku nostalgie z dob, kdy se u stolu ještě sedělo celá rodina pohromadě. A jak jste na tom vy? Máte doma ještě tuto ikonickou květinovou mísu, nebo už zdobí stůl jen ve vašich vzpomínkách?
Zdroje článku: aukro.sk, medium.seznam.cz, sbazar.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová