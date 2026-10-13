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Čechoslováci vyvolávali černobílé fotky pod červenou žárovkou. Fotoaparát Flexaret měl snad každý

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Když se v koupelně rozsvítila červená žárovka a pod práh se nacpal ručník, proměnilo se panelákové jádro v laboratoř. Vůně kyselého ustalovače, zvětšovák Meopta na vaně a dvouoký Flexaret patřily k symbolům české fotografie.
Československá dvouoká zrcadlovka Meopta Flexaret Automat s objektivem Belar a cívkou svitkového filmu

Československá dvouoká zrcadlovka Meopta Flexaret Automat s objektivem Belar a cívkou svitkového filmu

Zdroj: jacme31 / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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