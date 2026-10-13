Sparta svěřila Haraslínovi pásku a o rok později ho prodala. Rosický řekl, co mu na kapitánovi vadilo

Ještě v červenci 2025 Sparta představovala Lukáše Haraslína jako ideálního lídra. Znal klub, mluvil jazyky, uměl to s kabinou, médii i fanoušky a k pásce dostal nový víceletý kontrakt. O čtrnáct měsíců později sportovní ředitel Tomáš Rosický v rozhovoru pro klubový web Sparty vysvětloval, proč klub přijal jeho odchod do Saúdské Arábie. Nejvíc pozornosti přitahuje jedna věta: Haraslín podle něj „ve velkých zápasech nebyl tak výrazný, jak jsme si představovali“. Rosický nenapadl Haraslína jako kapitána, jeho charakter ani vůdcovství. Zpochybnil něco, co bolí víc: jestli do nové Sparty ještě sportovně zapadá.
Od pásky k letence: rok, který všechno otočil
Časová osa je krátká a o to výmluvnější. V létě 2025, před sezonou 2025/26, Sparta oznámila Haraslína jako nového kapitána A-týmu a zároveň s ním prodloužila smlouvu. Klubové vyjádření tehdy působilo jako investice do budoucnosti. Pásku nedostal jen proto, že byl ve Spartě dlouho, ale také proto, že byl podle vedení důležitý pro tým a dokázal klub reprezentovat navenek.
Jenže už začátkem května 2026 se Haraslínovi podle jeho slov ozval Al-Fateh. Kontakty pokračovaly celé léto a Rosický přiznává, že hráč o Arábii stál. Dne 12. srpna 2026 Sparta odchod oficiálně oznámila. Haraslín podepsal v Al-Fatehu, klubu saúdskoarabské ligy, smlouvu do roku 2029.
Přestupovou částku kluby nezveřejnily. Česká televize s odkazem na ČTK zmínila mediální spekulaci kolem 145 milionů korun a podobnou sumu uváděl i Slovenský fotbalový svaz. Výši Haraslínova platu nikdo veřejně neuvedl. Rosický nabídku popsal jako obrovskou, takovou, která dokáže zabezpečit rodinu.
Haraslín pro web Slovenského fotbalového svazu mluvil o jednom z nejtěžších rozhodnutí v životě. Prý zvažoval fotbalovou i osobní stránku, rodinu i sebe a Spartu označil za druhý domov. Jeho agent Juraj Vengloš pro iSport doplnil, že si klub a hráč vzájemně pomohli a jejich vztah stál na respektu. Odchod tedy proběhl v emocích, ne ve zlém.
Pak přišel 1. říjen.
Co přesně Rosický řekl
Rosického vysvětlení má tři vrstvy a záleží na tom, v jakém pořadí je čteme.
První je hráčova vůle. Haraslín chtěl odejít a nabídka byla podle Rosického mimořádná. Sportovní ředitel zdůrazňuje, že Sparta nechtěla „rozprodávat tým“ a že si u ní nikdo odchod jen tak „nevybrečí“. U zkušených hráčů ale klub podle něj respektuje konkrétní dohody o jejich budoucnosti. Rosický zároveň přiznává, že vedení dlouho váhalo.
Druhá vrstva je sportovní a z ní pochází věta, která rezonuje nejvíc. Haraslín podle Rosického ve velkých zápasech nebyl tak výrazný, jak si klub představoval, i když „pořád měl velkou platnost“. Hned nato Rosický dodal, že se s trenérem Brianem Priskem při debatách o Evropě a o velkých zápasech v české lize shodli na jednom: na křídla chtějí jiný typ hráčů, rychlejší a silnější.
Třetí vrstva je mezi řádky. Prodej nebyl vynucený, ale ani zcela nechtěný. Haraslínova touha odejít se potkala s představou trenéra, ve které už byl spíš minulostí než budoucností.
Podle nás je tohle jádro celé věci. Sparta neprodala neúspěšného kapitána. Prodala kapitána, který se přestal přesně vejít do nové představy o křídlech. Pro fanoušky je to těžší vysvětlení než čistý obchod. S penězi se dá smířit, s tvrzením, že symbol éry nebyl ten správný typ, mnohem hůř.
Haraslín na říjnová slova zatím veřejně nereagoval.
Čísla, která se s výtkou přou
Rosického výrok působí tvrdě hlavně kvůli tomu, komu je určen. Klubové rozloučení shrnulo Haraslínovo působení na Letné takto:
|Ukazatel
|Lukáš Haraslín
|Soutěžní zápasy
|194
|Góly
|59
|Asistence
|36
|Trofeje
|2 ligové tituly, MOL Cup
|Evropa
|podíl na návratu do Ligy mistrů
Gól nebo asistence zhruba v každém druhém zápase jsou čísla, která na křídle v české lize nemá skoro nikdo. Výtka navíc míří na kategorii, kde Haraslín zanechal velmi konkrétní stopy.
V březnu 2025 zpečetil v 313. derby výhru nad Slavií 2:0 gólem v 57. minutě. V kvalifikaci proti Malmö měl podle klubového textu „lví podíl“ na postupu do Ligy mistrů. V odvetě proměnil penaltu a připravil střeleckou pozici Rrahmanimu. Derby a zápas o Ligu mistrů patří k tomu největšímu, co sparťanský kalendář nabízí.
Rosického větu proto nelze číst tak, že Haraslín velké zápasy nikdy nerozhodoval. Dá se číst jako interní hodnocení konzistence a hlavně jako odhad, co bude Sparta potřebovat v Evropě, kde soupeři běhají rychleji a do soubojů jdou tvrději. Haraslín byl hráč chytrého pohybu, kombinace a zakončení. Priske chce sprintery, kteří vyhrávají duely jeden na jednoho.
Srovnání s dalšími odcházejícími oporami ukazuje, proč je Haraslínův případ citlivější. Asger Sørensen odešel po 148 zápasech, 13 gólech a 4 asistencích do Kodaně. Rosický i u něj přiznal váhání, ale rozhodla možnost návratu domů do Dánska. Kaan Kairinen v rozhovoru figuruje jako důležitý člen úspěšné éry, bez podrobnějšího vysvětlení. Jen u Haraslína zazněla sportovní výhrada. A jen Haraslín odcházel s páskou na rukávu.
Jurásek, Karabec a hledání nové Sparty
Odpovědí na Haraslínův odchod byl Matěj Jurásek, který přišel z Norwiche na hostování s opcí. Sparta tvrdí, že ho sledovala už v předchozích přestupových obdobích. Rosický o něm mluví přesně jazykem nové koncepce: zvládne obě křídla, je rychlý a technický, umí měnit tempo a pořád chce chodit přes hráče. Angažmá v zahraničí mu podle Rosického pomohlo herně i fyzicky. Měřitelná data o rychlosti ani výsledky fyzických testů klub nezveřejnil.
Jurásek ale přinesl problém, se kterým tabulky nepočítají: slávistickou minulost a dřívější ostré výroky proti Spartě. Při debutu proti Teplicím 15. srpna ho kotel vypískal a skandoval, že ho nechce. Po zápase šli hráči i Priske s Juráskem ke kotli a ten se za dřívější slova omluvil. Rosický přiznává, že jestli měl s Juráskem pravdu, ukáže až léto 2027.
Kapitánskou pásku po Haraslínovi převzal Adam Karabec. Rosický jeho volbu zdůvodnil zkušeností ze zahraničí, sparťanskými kořeny, respektem, který si získal kvalitou, a schopností porozumět cizincům, kteří tvoří zhruba polovinu kádru. Konkurence na křídlech se mezitím rozrostla o hráče jako Mercado, Alcócer nebo Singhateh.
Výsledky tomu zpočátku nepomohly. V létě přišlo jedenáct posil a Rosický přestupové období označil za nejintenzivnější ve své kariéře. V době rozhovoru mluvil o Spartě jako o sedmém týmu ligy a start hodnotil jako špatný. Oficiální tabulka Chance Ligy po 7. kole přitom ukazovala ještě horší obrázek: desáté místo, tři výhry, čtyři porážky a skóre 13:12. Po porážce v Hradci vedení podle Rosického řešilo i Priskeho pozici.
Hlavní příčinu Rosický nevidí v obměně kádru. Mluví o nerovnováze mezi útokem a obranou, o pomalé hře po zisku míče a o tom, že tým příliš často dobývá zformovaný blok soupeře, místo aby okamžitě vyrazil dopředu. Do realizačního týmu se vrátil Christian Clarup jako mentální a osobnostní impuls.
Od té doby se tabulka pohnula. K 13. říjnu 2026 byla Sparta podle Sport.cz třetí s 18 body z deseti zápasů a bilancí šesti výher a čtyř porážek. Remíza zatím žádná. Tým buď vyhrává, nebo prohrává, a to je pro mužstvo, které teprve hledá stabilitu, docela přesná diagnóza.
Dá se čekat, že pokud výsledky znovu spadnou, tlak se vrátí ve třech vlnách: na Priskeho, na letní posily a na vysvětlení odchodů opor. A Haraslínovo jméno bude v té debatě znít nejhlasitěji.
Rosického logika přestavby dává sportovní smysl a Priskeho požadavek na rychlost má oporu v tom, jak Sparta v Evropě narážela. Jenže Haraslín pro fanoušky není jen položka v typologii křídel. Je to muž, který rozhodl derby a proměnil penaltu proti Malmö. Dokud Jurásek s Karabcem podobné večery nezopakují, bude věta o nevýraznosti ve velkých zápasech viset nad Letnou jako otevřený účet.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner