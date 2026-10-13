Dýně není jen na polévku. 5 sladkých receptů, kvůli kterým budeš chtít koupit ještě jednu

Dýňová polévka je skvělá věc. Jenže poté, co ji na podzim uvaříš počtvrté, začneš mít podezření, že oranžová zelenina přece musí mít také nějaký jiný životní plán. A má. V americkém pečení je dýňové pyré běžnou surovinou a stále častěji se s ním setkáš také v evropských receptech na muffiny, koláče, krémy a skořicové pečivo.
Dýně přidává do těsta vlhkost a jemnou chuť, díky které si dobře rozumí se skořicí, vanilkou, čokoládou i smetanovým sýrem. Největší výhodou je, že pro několik různých dezertů můžeš připravit stejné základní pyré. Naše pětice přitom nabízí různé textury a různé množství práce: něco na rychlé odpoledne, něco na víkendové pečení a jeden pohárový dezert, ke kterému troubu vůbec nepotřebuješ.
Nejdřív připrav základní dýňové pyré
Nejlépe se pracuje s dýní Hokkaido nebo s máslovou dýní. Hokkaido má výraznější barvu; její slupka po upečení změkne, ale do velmi hladkého pyré ji můžeš podle potřeby odstranit. Máslová dýně je jemnější, před zpracováním ji oloupej.
Dýni rozkroj, odstraň semínka, nakrájej na větší kusy a peč na plechu při 190 °C přibližně 30–45 minut podle velikosti, dokud není dužina úplně měkká. Rozmixuj dohladka a nech vychladnout. Pokud je pyré hodně řídké, chvíli ho nech odkapat přes jemné síto. To je při pečení důležité: příliš mnoho vody může změnit konzistenci těsta. Hotové pyré uchovávej v lednici a spotřebuj přibližně během tří až čtyř dnů, případně ho zamraz po porcích. U každého receptu níže počítej s již hotovým a vychladlým pyré.
1. Vláčné dýňové muffiny s čokoládou
Na 12 muffinů potřebuješ: 220 g hladké mouky, 180 g dýňového pyré, 100 g třtinového cukru, 2 vejce, 90 ml rostlinného oleje, 80 ml mléka, 2 lžičky prášku do pečiva, 1 lžičku skořice, špetku soli a 100 g nasekané hořké čokolády.
Troubu rozehřej na 180 °C horní/dolní ohřev. V jedné míse promíchej mouku, prášek do pečiva, skořici a sůl. V druhé prošlehej vejce s cukrem, přidej olej, mléko a dýňové pyré. Mokrou směs přilij k suché a krátce spoj stěrkou. Nakonec vmíchej čokoládu; těsto nemíchej zbytečně dlouho, aby muffiny nebyly tuhé.
Rozděl do formy vyložené papírovými košíčky, naplň je přibližně do tří čtvrtin a peč 20–24 minut. Špejle zapíchnutá do části bez rozpuštěné čokolády by měla vyjít bez syrového těsta. Nech chvíli chladnout ve formě a pak přendej na mřížku. Muffiny jsou vláčné, lehce kořeněné a nejlepší ještě ten den nebo následující ráno ke kávě.
2. Dýňový cheesecake s jemnou skořicovou chutí
Na dortovou formu o průměru 20 cm potřebuješ: 180 g máslových sušenek, 75 g rozpuštěného másla, 450 g plnotučného krémového sýra, 220 g hustého dýňového pyré, 120 g jemného cukru, 2 vejce, 120 g zakysané smetany, 1 lžičku vanilkového extraktu a půl až jednu lžičku skořice.
Troubu rozehřej na 160 °C. Sušenky rozdrť najemno, smíchej s máslem a vtlač do dna formy vyložené pečicím papírem. Předpeč osm minut a nech krátce vychladnout. Sýr promíchej s cukrem dohladka, přidej dýňové pyré, zakysanou smetanu, vanilku a skořici. Nakonec po jednom jemně zapracuj vejce; směs zbytečně nešlehej, aby v ní nebylo příliš mnoho vzduchu.
Nalij na korpus a peč přibližně 50–65 minut. Okraje by měly být pevnější, zatímco střed se při jemném pohybu formou ještě lehce chvěje. Troubu vypni, nech cheesecake asi půl hodiny pomalu chladnout s pootevřenými dvířky, potom ho přesuň na pokojovou teplotu a nakonec alespoň na čtyři hodiny, ideálně přes noc, do lednice. Je to dezert na pomalejší neděli, ale většinu práce za tebe udělá čekání.
3. Skořicoví šneci s dýní v těstě
Na 10–12 šneků potřebuješ: 420 g hladké mouky, 160 g dýňového pyré, 120 ml vlažného mléka, 7 g sušeného droždí, 55 g cukru, 1 vejce, 55 g změklého másla a půl lžičky soli. Na náplň: 60 g změklého másla, 85 g třtinového cukru a 2 lžičky skořice. Na polevu: 100 g krémového sýra, 35 g moučkového cukru a 1–2 lžičky mléka.
Do mísy dej mouku, droždí, cukr a sůl. Přidej mléko, vejce, pyré a změklé máslo. Vypracuj hladké pružné těsto; bude měkčí než běžné kynuté těsto, ale nemělo by být tekuté. Pokud je pyré vodnatější, přidej po lžících trochu mouky. Zakryj a nech kynout přibližně 60–90 minut, dokud znatelně nezvětší objem.
Těsto rozválej na obdélník asi 35 × 40 cm. Potři změklým máslem a rovnoměrně posyp cukrem smíchaným se skořicí. Sroluj od delší strany, nakrájej na 10–12 kusů a ulož do vymazané zapékací formy s malými rozestupy. Nech ještě 25–35 minut kynout. Peč při 180 °C asi 23–28 minut do zlatavé barvy a propečeného středu. Na trochu vychladlé šneky rozetři polevu z krémového sýra, cukru a mléka. Tady dýně nehraje jen barevnou roli: díky ní zůstává těsto příjemně měkké.
4. Jednoduchý dýňový perník s kakaem
Na menší plech přibližně 20 × 30 cm potřebuješ: 260 g hladké mouky, 220 g dýňového pyré, 130 g cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 100 ml mléka, 25 g kakaa, 1 sáček prášku do perníku (přibližně 20 g, podle výrobce), 1 lžičku skořice a špetku soli. Podle chuti můžeš přidat 60 g nasekaných ořechů.
Troubu předehřej na 175 °C. Vejce prošlehej s cukrem, přidej olej, mléko a pyré. Mouku smíchej s kakaem, práškem do perníku, skořicí a solí. Obě směsi spoj do hladkého těsta a případně přidej ořechy. Nalij do formy vyložené pečicím papírem a peč asi 30–38 minut; hotový perník poznáš špejlí bez syrového těsta.
Po vychladnutí ho můžeš jen lehce poprášit moučkovým cukrem, případně potřít jednoduchou čokoládovou polevou. Dýňové pyré je v receptu hlavně kvůli vláčnosti; chuť kakaa a koření zůstává dost výrazná i pro lidi, kteří tvrdí, že dýni v koláči rozhodně nechtějí. Neříkej jim to hned. Ať si nejdřív vezmou druhý kousek.
5. Dýňový krém do skleničky bez pečení
Na 4 porce potřebuješ: 250 g hustého, vychladlého dýňového pyré, 250 g mascarpone, 150 g bílého řeckého jogurtu, 45–60 g moučkového cukru podle sladkosti pyré, 1 lžičku vanilkového extraktu, půl lžičky skořice a 100 g máslových sušenek.
Mascarpone krátce promíchej s jogurtem, cukrem a vanilkou. Přibližně polovinu krému dej stranou, do druhé poloviny opatrně vmíchej dýňové pyré a skořici. Sušenky rozdrť na hrubší drobky. Do skleniček střídej tenkou vrstvu sušenek, dýňový krém a světlý krém. Opakuj podle velikosti skleniček, ale část sušenek nech na závěrečné posypání těsně před podáváním, aby zůstaly křupavé.
Dezert dej alespoň na hodinu vychladit. Není potřeba želatina, trouba ani složité zdobení. Jen dbej na to, aby bylo pyré opravdu vychladlé a husté; teplá nebo vodnatá dýně by krém zbytečně naředila.
Jedna dýně, pět různých nálad
Při přípravě sladkých receptů je nejpraktičtější upéct větší dýni najednou, pyré rozdělit a podle potřeby zamrazit. Část použiješ do těsta, další do krému a menší porce může počkat na další víkend. Množství cukru a koření si můžeš upravit podle chuti, jen u kynutého těsta a pečeného cheesecaku raději zachovej základní poměry surovin.
A příště, až v obchodě uvidíš krásnou oranžovou dýni, nemusíš automaticky přemýšlet, jestli máš doma dost vývaru na polévku. Možná si raději zkontroluješ zásobu skořice a čokolády.
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Zdroje: Bon Appétit – Pumpkin Cheesecake Muffins [1], Serious Eats – Reader-Favorite Pumpkin Desserts [2], Bon Appétit – Pumpkin Week 2026 [3].