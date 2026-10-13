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Nejen Afrika, ale i V8: Rwanda je při své premiéře určitě zažije

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Úterý je ve světě F1 dnem velkých zpráv. Ráno byl potvrzen návrat do Afriky, kde se na začátku 30. let uskuteční Velká cena ve Rwandě. O několik hodin později se o slovo přihlásil také Mohammed Ben Sulayem.
Nejen Afrika, ale i V8: Rwanda je při své premiéře určitě zažije

Nejen Afrika, ale i V8: Rwanda je při své premiéře určitě zažije

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:43

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