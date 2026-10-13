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Místo vodítka použil opasek. Mladík v Ostravě odvedl psa z cizí zahrady

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Dennívýzva
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Strážníci v Ostravě zadrželi v sobotu 10. října osmnáctiletého muže, který ze zahrady rodinného domu ve Vítkovicích odvedl psa. Muže podle policie prozradilo neobvyklé vodítko, na kterém zvíře vedl.
Místo vodítka použil opasek. Mladík v Ostravě odvedl psa z cizí zahrady

Místo vodítka použil opasek. Mladík v Ostravě odvedl psa z cizí zahrady

Zdroj: Městská policie Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 13:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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