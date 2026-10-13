Smaltovaný hrnec z ČSSR vydrží 800 °C bez poškození. Průmysl přešel na levnější nástřik a odolnost klesla o řád, prodáte ho za tisíce

Sklep na chalupě, zaprášená police a na ní modrý hrnec s bílým lemem. Když ho otočíte, na dně se objeví razítko Standard Sfinx a pod ním Made in Czechoslovakia. Takové nádobí pamatuje vaření prádla, zavařování i nedělní guláš.
Jeho povrch tvoří sklo natavené na železný plech při teplotě kolem 850 °C, a to ve dvou až třech vrstvách. Levnější nepřilnavé pánve s teflonovým nástřikem začínají při 260 °C uvolňovat výpary. Mezi oběma světy tak zeje propast několika set stupňů. Zbývá zjistit, kolik takový hrnec ze sklepa dnes vynese a podle čeho se pozná kus, o který se sběratelé poperou. Pec rozžhavená na 850 stupňů: odkud se bere pověst nezničitelného smaltu
Smaltování je v podstatě sklářské řemeslo přenesené na kov. Na ocelový výlisek se nanese sklovitá směs a celý kus putuje do pece, kde se
při teplotě kolem 850 °C hmota roztaví a pevně spojí s podkladem. Postup se opakuje dvakrát až třikrát. Výsledkem je tvrdý, hladký a neporézní povrch, do kterého se nevsakují pachy ani barviva. Technologii podrobně popisuje současný výrobce BELIS.
Na starých kusech jsou dodnes vidět stopy po výrobě. Drobné body na okraji prozrazují, kde nádoba při výpalu spočívala, a u uch bývá patrný šev. Sběratelé tyto detaily čtou podobně jako puncovní značky na stříbře: potvrzují, že předmět prošel skutečnou pecí, nikoli stříkací linkou.
Za socialismu šlo o masovou produkci. Českobudějovický Sfinx vznikl v roce 1951 sloučením tří znárodněných smaltoven a v 80. letech zaměstnával podle dobových údajů až 2 700 lidí. Hrnce putovaly do zhruba 80 zemí. Na Slovensku souběžně vyráběl smaltované nádobí národní podnik Kovosmalt ve Fiľakovu, jehož výrobky nesly mimo jiné obrazovou značku kohouta. Proto má takový hrnec doma, na chatě nebo po babičce skoro každá česká a slovenská rodina.
Původní výroba ve Sfinxu skončila 31. března 2005. Firmu potopilo ztrátové hospodaření, zdražený plech a hlavní německý odběratel, který odmítl vyšší ceny. Linky se rozběhly znovu už 1. června téhož roku a tradici dnes drží firma BELIS se sídlem v Českých Budějovicích. Její řada Sfinx Standard se podle katalogu v lehce obměněné podobě prodává po celé generace.
Teflon proti sklu: proč levnější povrchy dřív vzdají horko
Zatímco smalt se rodí v plameni pece, nepřilnavé povlaky z PTFE, lidově teflonu, vznikají mnohem šetrněji. Tenká polymerová vrstva se
nastříká na kovový podklad, obvykle ve dvou až třech tenkých filmech, a vytvrdí se zhruba při 400 °C. Rychlá aplikace, automatizace a nižší spotřeba energie dělají z této technologie lákavou volbu pro levné nádobí.
Daní za úsporu je citlivost na horko. Podle singapurského
úřadu pro bezpečnost potravin mohou z povlaku nad 260 °C unikat výpary a nad 350 °C se vrstva rozkládá. Poškrábaná pánev patří do odpadu.
Srovnání čísel mluví jasně:
Povrch Klíčová teplota Co se při ní děje Smalt cca 850 °C výpal, sklo se taví na kov PTFE povlak cca 400 °C vytvrzení při výrobě PTFE povlak nad 260 °C riziko výparů při vaření PTFE povlak nad 350 °C rozklad vrstvy
Rozdíl mezi teplotou, při které se smalt formuje, a hranicí, kde teflon začíná být rizikový, přesahuje trojnásobek. Smaltovaný hrnec navíc žádný plastový film nemá, takže do jídla nemůže odprýsknout žádný polymer.
Pozor ovšem na slovo nástřik. I moderní smalt se dnes často nanáší automatickými pistolemi, výsledek však dál putuje do pece. Stříkací pistole sama o sobě kvalitu neurčuje, rozhoduje materiál a výpal.
Kolik dnes Sfinx vynese na Aukru a Bazoši
Tržní data z roku 2026 ukazují pestrou mozaiku. Běžné kusy startují nízko a ne vždy najdou kupce:
Malý hrnec Sfinx 14 cm s pokličkou: vystaven v září 2026 za 70 Kč. Standard Sfinx 2 l, Made in Czechoslovakia, 60. až 70. léta: aukce skončila v září 2026 na 399 Kč bez kupce. Velký hrnec Sfinx 50 l: v únoru 2026 nabízen za 800 Kč, nikdo nepřihodil. Bazoš, březen 2026: smaltované hrnce inzerované za 150, 500, 900 i 1 500 Kč podle velikosti a stavu, jde ovšem o požadované, nikoli zaplacené částky.
Vyšší sumy přicházejí s výjimečností. Kompletní nepoužitá sada Sfinx Iris z roku 1982 v původních krabicích se na Aukru vydražila za 1 200 Kč. Nový, nikdy nepoužitý tlakový hrnec Sfinx o objemu 6 l z roku 1976 odešel za 700 Kč.
Z toho vyplývá jednoduché pravidlo: samotný věk ani logo peníze nepřinesou. Podle nás trh odměňuje souhru čtyř věcí: funkčního stavu, čitelného značení, prokazatelně dobového původu a estetiky, která v kuchyni obstojí i jako dekorace. Kde se všechny potkají a nabídka je navíc omezená, cena stoupá k tisícovkám. Kupují chalupáři, rekvizitáři, zařizovatelé retro interiérů i lidé, kteří prostě chtějí hrnec, jenž vydrží dalších čtyřicet let.
Poklad z půdy, nebo kus do sběru? Jak poznat cenný Sfinx
Než hrnec vyfotíte a vystavíte, projděte ho jako obchodník se starožitnostmi:
Dno: razítko Sfinx či Standard Sfinx, ideálně s nápisem Made in Czechoslovakia. Dno musí být rovné, bez boulí. Vnitřek: neporušený smalt bez otluků a rzi. Vnitřní odštípnutí srazí cenu nejvíc. Hrany a ucha: minimum oťukaných míst, pevné úchyty, žádné letování ani amatérské opravy. Poklice: originální a kompletní. Chybějící víko znamená citelnou ztrátu. Dekor: modrý Standard, hnědý či černý lem, puntíky, květiny nebo fládrování. Nejlépe se prodávají celé sady, ideálně v původním balení.
Při prodeji nafoťte značku na dně, vnitřek, okraje, ucha i vady. Uveďte průměr, výšku a objem. Aukro se díky historii aukcí hodí k ověření poptávky, Bazoš a Sbazar zase k osobnímu předání objemných kusů. Dekorativní rarity mohou zaujmout i starožitnictví, Sfinx ostatně prodává například pražský Taranis.
Pokud se hrnec rozhodnete ponechat a vařit v něm, vyzkoušejte dno magnetem. Když drží, poslouží i na indukci. Výrobce v pokynech k péči o nádobí radí pro každodenní vaření držet teplotu kolem 220 °C, prázdný hrnec nerozpalovat a po umytí ho pečlivě vysušit, protože otevřené hrany mohou rezivět. Celokovové kusy bez dřevěných či plastových dílů zvládnou i troubu, jen bez prudkých teplotních skoků. Pro srovnání: celonerezové nádobí Tescoma výrobce do trouby povoluje do 200 °C, litina zase vyniká akumulací tepla, ale váží tolik, že ji leckdo zvedá oběma rukama.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková