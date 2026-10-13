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Smaltovaný hrnec z ČSSR vydrží 800 °C bez poškození. Průmysl přešel na levnější nástřik a odolnost klesla o řád, prodáte ho za tisíce

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Smalt na hrncích Sfinx vznikal v peci při zhruba 850 °C. Proto staré kusy z ČSSR přežily celé generace a ty nejzachovalejší dnes na aukcích míří k tisícovkám.
Smaltovaný hrnec z ČSSR vydrží 800 °C bez poškození. Průmysl přešel na levnější nástřik a odolnost klesla o řád, prodáte ho za tisíce

Smaltovaný hrnec z ČSSR vydrží 800 °C bez poškození. Průmysl přešel na levnější nástřik a odolnost klesla o řád, prodáte ho za tisíce

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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