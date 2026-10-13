Pórek po zamrazení zhořkne a zkazí celé jídlo. Stejná chyba hrozí i u jiné zeleniny, kterou Češi běžně dávají do mrazáku

Listopadová sobota, na lince svazek pórku z trhu nebo ze zahrádky. Kolečka putují syrová do sáčku, sáček do mrazáku a o věc je postaráno. V únoru pak krémová polévka zachutná nepříjemně trpce a kuchyni naplní těžký, nasládle štiplavý pach. Univerzitní poradenská služba Illinois Extension ve svém
materiálu o pórku píše přímo, že pórek po zmrazení rozvíjí silnou hořkou chuť a měkne. Proto mražení vůbec nedoporučuje. Viníkem jsou enzymy, které mráz jen přibrzdí, dále dlouhé uložení, ledabylé balení a příliš nízké teploty. Dobrou zprávou je, že většina těchto chyb se dá napravit ještě na kuchyňské lince. Podle nás je navíc rozumné přestat brát zmrazený pórek jako náhradu čerstvého. Funguje lépe jako koncentrovaná surovina do hrnce. Proč pórek v mrazáku hořkne: enzymy pracují i za mrazu
Mráz působí jako brzda, ne jako vypínač. Při −18 °C se zpomalí množení mikrobů i chemické reakce, enzymy v pletivech ale dál pomalu pracují. Illinois Extension vysvětluje, že právě tyto látky stojí za postupnými změnami chuti, barvy i textury zeleniny v mrazáku. Organizace FAO dodává, že zelenina, která před zmrazením neprošla dostatečným zahřátím, během skladování tuhne, mění barvu a vyvíjí pachutě.
U pórku se to projevuje výrazně. Patří do stejného rodu jako cibule a česnek a jeho aroma stojí na sirných sloučeninách. Dánští vědci Nielsen a Poll v roce 2004 publikovali v odborném časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry studii, ve které sledovali, co se s vůní pórku děje během roku v mrazáku. Po dvanácti měsících se aromatický profil neblanšírovaných plátků zásadně proměnil. Svěží cibulový tón ustoupil jiným, méně příjemným složkám. Hořkost, kterou člověk ucítí v polévce, je podle nás vrcholem této proměny.
Svou roli hraje i chlad sám. Floridská univerzita (UF/IFAS) uvádí, že pórek při skladování pod 2 °C může zhořknout a změknout, a to platí už pro lednici. Domácí mraznička drží teplotu hluboko pod touto hranicí. K tomu se přidávají ledové krystaly, které při pomalém mražení trhají buněčné stěny. Výsledkem je kašovitá hmota, ze které se po rozmrazení vyplaví šťáva i zbytky chuti.
Riziko nejvíc stoupá, když se sejdou čtyři věci najednou:
syrový, nespařený pórek, volně zabalený sáček s množstvím vzduchu, skladování déle než několik měsíců, použití do jemného jídla, kde se trpká linka snadno prosadí. Spařit, zchladit, vysušit: postup, který hořkost pórku krotí
Proti enzymům existuje osvědčená zbraň, blanšírování. Krátká lázeň ve vroucí vodě je utlumí nebo vyřadí z činnosti. Univerzita v Massachusetts ve svém
přehledu o pórku doporučuje tento postup: Vybrat pevné kusy bez vad, se svěže zbarvenou natí, a odříznout poškozené listy. Pór podélně rozkrojit a vrstvy důkladně propláchnout. Mezi listy se podle poradenské služby Jihodakotské státní univerzity drží hlína a písek, které v polévce nikdo nechce. Nakrájet na kolečka nebo kousky a blanšírovat 2 minuty. Okamžitě zchladit v ledové vodě a nechat pořádně okapat. Předmrazit v jedné vrstvě na plechu, aby se kousky neslepily. Uložit do mrazicích sáčků nebo dóz, vytlačit vzduch a připsat datum.
Načasování je důležitější, než se zdá. Minnesotská univerzita upozorňuje, že příliš krátké spaření přinese pachutě a horší strukturu a příliš dlouhé zase přebytečnou měkkost a ztrátu živin. Ledová voda po vytažení z hrnce je stejně nezbytná jako vaření samotné. Teplo, které v pletivech zůstane, by zeleninu dál měkčilo.
Blanšírování má i druhou stránku. Zmíněná dánská studie zjistila, že spaření sice brzdí změny aromatu, zároveň ale tlumí jeho sílu. Pórek z mrazáku tak bude vždy jemnější a měkčí. Křupavost ani syrová svěžest se mražením zachránit nedají.
Mrkev, pastinák, brokolice: hořkou daň platí i další zelenina
Pórek je jen nejviditelnější případ. FAO uvádí, že blanšírování před mražením potřebuje téměř veškerá zelenina. Výjimku tvoří bylinky a zelené papriky. Kdo do mrazáku sype syrovou mrkev, růžičky brokolice nebo květáku, vystavuje se stejnému procesu: tuhnutí, šednutí a nepříjemné příchuti.
Americké Národní centrum pro domácí konzervaci potravin (NCHFP) uvádí konkrétní časy:
Zelenina Doba blanšírování Pórek (plátky, kousky) 2 minuty Mrkev 2 až 5 minut podle velikosti Pastinák, tuřín 2 minuty Listová zelenina obvykle 2 až 3 minuty Celé cibule 3 až 7 minut Krájená cibule bez blanšírování Bylinky bez blanšírování
Krájená cibule je zajímavou výjimkou. Smí do mrazáku syrová, ale má se spotřebovat do několika měsíců a po rozmrazení zůstane měkká. Bylinky stačí umýt, osušit a zmrazit. Na ozdobu talíře se pak nehodí, do omáčky ano.
Druhou slabinou je obal. NCHFP doporučuje mrazicí materiály odolné proti vlhkosti a výparům a těsné uzavření. U pórku to platí dvojnásob, protože jeho pach podle UF/IFAS přechází na okolní potraviny. Osvědčí se dvojitý sáček nebo pevná dóza a místo v mrazáku daleko od pečiva, ovoce a mléčných výrobků.
Mrazák, sušička, nebo sklep s pískem? Tři cesty k zimní zásobě pórku
Mražení je nejpohodlnější, chuťově ale nejriskantnější. Stojí za to znát i starší alternativy.
Způsob Výhody Nevýhody Nejlepší využití Zmrazení po blanšírování rychlé, nezabírá spíž, vydrží do 10 měsíců riziko hořkosti, měkká struktura, pach polévky, omáčky, nákypy Sušení dlouhá trvanlivost, malý objem ztráta šťavnatosti, nutná sušička polévkové směsi, koření Sklep, vlhký písek nebo piliny zachová čerstvější strukturu nároky na místo a hlídání vlhkosti jakékoli jídlo včetně dušeného
Illinois Extension doporučuje k sušení krájet pór na zhruba 6milimetrová kolečka a sušit je v sušičce při 63 °C. Výsledek se hodí rozemletý do domácího polévkového koření. Jihodakotští zahrádkáři zase po měsíce skladují pórek ve vlhkých pilinách či písku ve sklepě, podobně jako naše babičky ukládaly mrkev.
Nejjednodušší možnost nabízí zahrada. Katalog semen MoravoSeed 2026/27 uvádí přezimující odrůdy se sklizní „podzim až jaro“ a odolností až do −15 °C. Britská Královská zahradnická společnost dodává, že mráz může chuť pórku dokonce osladit. Část úrody tak může klidně zůstat na záhonu a sklízet se podle potřeby.
Zmrazený pórek patří do hrnce: jak ho dávkovat a kdy vyhodit
Ze zkušeností i z podkladů vyvozujeme jednoduché pravidlo: pórek z mrazáku je surovina do vařených jídel. Hodí se rovnou do rozpálené pánve, do vývaru, guláše, bramborové polévky, rizota nebo nákypu. Rozmrazovat ho většinou netřeba. Pokud ano, pak v lednici, ve studené vodě nebo v mikrovlnce těsně před vařením. NCHFP varuje, že při pokojové teplotě, tedy nad 4 °C, se mohou množit bakterie.
Výraznost se dá krotit dávkováním. Do jemné krémové polévky, světlé omáčky nebo bramborové kaše dejte raději menší hrst a ochutnejte. Tmavě zelenou nať, která zůstává tužší a ostřejší, doporučujeme spíš do vývaru nebo zeleninového základu pod maso. Tam se ostřejší tón rozplyne mezi kořením.
Na čas je dobré pamatovat. UMass doporučuje spotřebovat zmrazený pórek do 10 měsíců a NCHFP uvádí pro zeleninu obecně 8 až 12 měsíců při −18 °C. Kvůli citlivému aromatu bychom nejlepší chuť čekali do tří až šesti měsíců. Hořký pórek sám o sobě nemusí znamenat zdravotní riziko, jen nižší kvalitu. Vyhodit ho ale určitě stojí za to, pokud byl opakovaně rozmražený, obal je protržený, na zelenině je silná námraza nebo voní jinak než po cibulovině. Starší balíček bez data stačí vyzkoušet po malé dávce na pánvi a posoudit podle chuti; křupavost už nečekejte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková