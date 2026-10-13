Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Top kina ČR: Pat a Mat zničili Resident Evil i Brada Pitta. Špatné počasí zachránilo kina

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zatímco minulý víkend museli kinaři zkousnout hořkou pilulku v podobě jednoho z nejméně navštěvovaných víkendů v roce, tentokrát se návštěvnost vrátila aspoň do lehce průměrných čísel. Do kin přišlo necelých 115 tisíc diváků, a to i přesto, že do sálů nezavítal žádný nový megahit. Důvodem byl zejména nástup chladnějšího podzimního počasí, které řadu lidí přilákalo z výletů do přítmí kinosálů.
Top kina ČR: Pat a Mat zničili Resident Evil i Brada Pitta. Špatné počasí zachránilo kina

Top kina ČR: Pat a Mat zničili Resident Evil i Brada Pitta. Špatné počasí zachránilo kina

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Režisér nejlepšího Pottera a Potomků lidí chystá horor. Dostaneme strašidelnou klasiku?
Režisér nejlepšího Pottera a Potomků lidí chystá horor. Dostaneme strašidelnou klasiku?
Kinobox Daily: Jak Luc Besson udělal z Liama Neesona nečekanou akční hvězdu
Kinobox Daily: Jak Luc Besson udělal z Liama Neesona nečekanou akční hvězdu

96 hodin spojilo režiséra Pierra Morela se scenáristou a producentem Lucem Bessonem, kteří z původně...

Římané budou padat jako hrušky. Nový Asterix a Obelix navazuje na animované klasiky
Římané budou padat jako hrušky. Nový Asterix a Obelix navazuje na animované klasiky

Zatímco v hraných filmech se jeden z nejoblíbenějších francouzských exportů ocitl ve slepé uličce a...

Největší finanční podvod v amerických dějinách míří na Netflix. V prvním traileru připomíná Sociální síť
Největší finanční podvod v amerických dějinách míří na Netflix. V prvním traileru připomíná Sociální síť

Nechvalně známá finanční aféra kryptoburzy z roku 2022 se stala základem pro novou netflixovskou sérii....

Říjen na Oneplay: Nekompromisní Oddíl B, nové Případy mimořádné Marty i Sherlock Holmes
Říjen na Oneplay: Nekompromisní Oddíl B, nové Případy mimořádné Marty i Sherlock Holmes

Tento měsíc se na Oneplay nese ve znamení dvou velkých seriálových novinek. Do dalšího pátrání se pustí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.