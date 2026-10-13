Top kina ČR: Pat a Mat zničili Resident Evil i Brada Pitta. Špatné počasí zachránilo kina

Zatímco minulý víkend museli kinaři zkousnout hořkou pilulku v podobě jednoho z nejméně navštěvovaných víkendů v roce, tentokrát se návštěvnost vrátila aspoň do lehce průměrných čísel. Do kin přišlo necelých 115 tisíc diváků, a to i přesto, že do sálů nezavítal žádný nový megahit. Důvodem byl zejména nástup chladnějšího podzimního počasí, které řadu lidí přilákalo z výletů do přítmí kinosálů.
5. místo
Tržby 2 miliony 267 tisíc Kč / návštěvnost 7 824 diváků / 49 kin
Do top 5 se nám po týdenní pauze vrátila nesmrtelná Odyssea. Důvod? Kromě návratu diváků do kin za to může také fakt, že se Nolanův megahit vrátil do pražského sálu IMAX, odkud byl na týden vystrnaděn megapropadákem Digger. Jenže zatímco novinka Toma Cruise prošuměla sály bez povšimnutí a aktuálně se propadla na 13. místo žebříčku (zatím ji v českých kinech nevidělo ani 10 tisíc lidí), Odyssea na obřím plátně diváky stále láká. I po 13 týdnech v kinech je kvůli silnému audiovizuálnímu zážitku o film (nejen) v IMAXu stále zájem.
4. místo
Tržby 2 miliony 295 tisíc Kč / návštěvnost 10 823 diváků / 91 kin
Mezivíkendově si však polepšily všechny tituly v top 5, mezi nimi i temný thriller Pravda, nebo lež. Hvězdně obsazená adaptace stejnojmenného bestselleru svým startem úplně neoslnila, nakonec ale přeci jen nedá svou kůži lacino. Snímek láká do kin zejména dámské publikum, které jinak příliš žánrových alternativ v kině aktuálně moc nemá. Z toho může Pravda, nebo lež profitovat i v dalších týdnech a zdá se, že menší trvalka by tu přeci jen mohla vzniknout. Na žánrově spřízněnou Pomocnici, kterou vidělo v kinech 84 tisíc návštěvníků, ale novinka s 28 tisíci diváky stále hodně ztrácí.
3. místo
Tržby 2 miliony 496 tisíc Kč / návštěvnost 11 571 diváků / 80 kin
Za podzimní trvalku už se dá nicméně označit survival thriller s Bradem Pittem. Doják se psem láká do kin takřka všechny věkové kategorie a má díky tomu sympatickou výdrž. Ani tentokrát nepřišel razantní pád, naopak si snímek o 18 % polepšil a příští týden už si zřejmě připíše skalp úspěšnějšího Resident Evilu. Díky skvělé formě už V srdci divočiny překonalo hranici 50 tisíc diváků a tím tento malý hit asi neskončí.
2. místo
Tržby 2 miliony 656 tisíc Kč / návštěvnost 11 995 diváků / 59 kin
Nový Resident Evil sice padá o něco rychleji než Brad Pitt s pejskem, i přesto se však jedná o hit, co už má vlastně své splněno. Novinka Zacha Creggera překonala hranici 100 tisíc diváků, je nejúspěšnějším počinem ze slavné franšízy a je ukázkovým sukcesem, co neláká do sálů pouze herní fandy. Na hororový žánr navíc tržby stále klesají velmi pozvolna a je znát, že pozitivní divácká šeptanda o filmu ještě neutichla.
1. místo
Tržby 3 miliony 061 tisíc Kč / návštěvnost 18 525 diváků / 200 kin
Na prvním místě skončil po dlouhé době český počin, i když takový, od kterého by to možná někdo nečekal. Nešikovní kutilové Pat a Mat se vrátili do kin po sedmi letech a je z toho úspěch, který svými čísly překonává hranice pouhých dětských projekcí. Na slavné nešiky české publikum pořád slyší a baví jak nostalgiky, tak mladou generaci. Jedná se pak o druhý nejlepší start v rámci snímků této dvojice, lepší otvírák měl pouze Pat a Mat zimní radovánky s 43 tisíci fanoušky. I přesto je současných 18 tisíc hezkým úspěchem a znamením, že síla některých klasik prostě jen tak nezmizí.
Aktuální program českých kin naleznete zde. Kompletní návštěvnosti českých kin zde.
Zdroje: Unie filmových distributorů, Kinobox Data