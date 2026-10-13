Darujte nevyužité vánoční ozdoby, pomůžete onkologicky nemocným v kraji

Vánoce jsou časem radosti, tradic a útulného domova. Mnohým z nás v krabicích zůstávají zachovalé ozdoby a dekorace, pro které už nemáme využití. Místo toho, aby vám doma zabíraly místo, mohou letos udělat radost hned dvakrát – ozdobí jiný domov a zároveň pomohou těm, kteří to právě potřebují.
Kam ozdoby přinést?
Nepotřebné, ale zachovalé vánoční doplňky můžete přinést na následující sběrná místa:
• Centrum Amelie Liberec – Krajská nemocnice Liberec, Husova 357/10 (budova U, 1. patro)
• Krajská vědecká knihovna v Liberci – Rumjancevova 1362/1
• Informační centrum Chrastava – Náměstí 1. máje
• Centrum Amelie Praha – Šaldova 337/15, Praha
Vánoční trh i pomáhající výtěžek
Darované ozdoby a dekorace najdou své nové majitele během dobročinného prodeje, který proběhne od 11. do 17. prosince 2026 v OC FORUM u stánku Amelie. Návštěvníci si zde budou moci pořídit výzdobu za příjemné ceny a veškerý výtěžek poputuje na bezplatné psychosociální služby pro lidi procházející onkologickým onemocněním i jejich blízké.
„Pro člověka, který prochází onkologickým onemocněním i pro jeho blízkého, se může ze dne na den změnit celý život. Kromě samotné léčby řeší často také práci, finance, vztahy nebo obavy z toho, co bude dál. V Centru Amelie mohou lidé najít podporu, informace i někoho, kdo jim pomůže zorientovat se v nové situaci,“ vysvětluje Renata Kotúčková, koordinátorka a sociální pracovnice Centra Amelie v Liberci.
Důležitou součástí pomoci je přitom její dostupnost pro každého:
„Naše služby poskytujeme bezplatně, protože právě v době nemoci by neměl člověk řešit ještě to, zda si může dovolit požádat o pomoc. Díky podobným sbírkám můžeme naši podporu nabízet i lidem, pro které by placené služby byly finančně nedostupné,“ dodává Kotúčková. Darujte ozdobám nový život
Předvánoční sbírka a prodej se v Liberci staly krásnou tradicí, jež spojuje pomoc a sváteční atmosféru. Máte-li doma nevyužité ozdoby, dejte jim novou šanci. Pomohou vytvořit kouzlo Vánoc v jiných rodinách a přinesou tolik potřebnou podporu pacientům a jejich nejbližším.
Centrum Amelie
Amelie se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o aktivitách a neziskové organizaci Amelie, z.s., lze najít na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz. Centrum Amelie v Liberci funguje od roku 2015 v prostorách Krajské nemocnice Liberec. Je doposud jedinou profesionální organizací, která v regionu poskytuje psychosociální služby komplexně a odborně všem dospělým, onkologicky nemocným a jejich blízkým, a to bez rozdílu diagnózy, stádia onemocnění či pohlaví. Služby Centra jsou bezplatné a soustředí se jak na individuální, tak skupinové aktivity a nabídku informační podpory (přednášky, workshopy, podpůrné tištěné materiály).