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Darujte nevyužité vánoční ozdoby, pomůžete onkologicky nemocným v kraji

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Centrum Amelie Liberec vyhlašuje tradiční sbírku vánočních dekorací. Nepotřebné ozdoby, které doma jen leží, můžete do 30. listopadu věnovat na sběrných místech. Jejich následný prodej pomůže financovat bezplatnou psychosociální péči pro onkologicky nemocné a jejich rodiny.
Darujte nevyužité vánoční ozdoby, pomůžete onkologicky nemocným v kraji

Darujte nevyužité vánoční ozdoby, pomůžete onkologicky nemocným v kraji

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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