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Teprve 17 let je pachateli, který se pokusil nožem zavraždit náhodně vybranou běžkyni

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Dennívýzva
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Cyklistovi, který se v sobotu pokusil zavraždit nožem náhodně vybranou běžkyni u Boleveckého rybníka v Plzni, je teprve sedmnáct let. O den později zadržela nebezpečného pachatele policejní zásahová jednotka. Zraněná žena skončila v nemocnici. S objasněním případu pomohla policii veřejnost.
Teprve 17 let je pachateli, který se pokusil nožem zavraždit náhodně vybranou běžkyni

Teprve 17 let je pachateli, který se pokusil nožem zavraždit náhodně vybranou běžkyni

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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