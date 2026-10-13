Kousek potištěného papíru 63 × 88 mm se právě prodal za 46,8 milionu korun. První majitel za něj dal méně než sto korun

V noci z 19. na 20. září 2026 se uzavřela letní aukce Summer Goldin 100. U položky „1993 Magic The Gathering Alpha Black Lotus PSA Gem Mint 10“ se konečná částka i s aukční přirážkou zastavila na 46,8 milionu korun. Booster z edice Limited Edition Alpha přitom v roce 1993 stál v přepočtu asi 52 Kč. Rozdíl mezi oběma čísly představuje zhruba 900 000násobek. Kupce aukční síň nezveřejnila a stejně tak nikdo neví, kdo kartu před třiatřiceti lety jako první vytáhl z fólie. Dohledat se ale dá, proč obyčejná herní kartička dnes stojí víc než vila na okraji Prahy. Podle nás za tím stojí čtyři věci: rarita, dokonalý stav, legenda a trh, který s kartičkami zachází podobně jako s obrazy nebo vzácnými hodinkami.
Black Lotus z edice Alpha: kartička, která měla jen zhruba 1 100 sourozenců
Fyzicky jde o nenápadný předmět. Karta měří 63 × 88 mm a je vyrobena ze speciálního hracího kartonu. Firma Wizards of the Coast v článku
Playing Card Board popisuje dvě vrstvy papíru slepené k sobě. Uprostřed je lepidlo s modrým jádrem, které brání prosvítání, a navrchu povrchová úprava pro kvalitní tisk a odolnost při míchání. Specifikace základního materiálu se od roku 1993 nezměnila. Black Lotus je tedy po materiální stránce stejný kus kartonu jako tisíce karet, které dnes leží v herních klubech.
Výjimečný ho dělá ročník. Limited Edition Alpha vyšla 5. srpna 1993 jako úplně první náklad Magicu. Podle databáze edic se jí vytisklo zhruba 2,61 milionu karet. Z každé vzácné karty ale vzniklo jen asi 1 100 kusů a Black Lotus mezi ně patřil. Velká část z nich navíc skončila tam, kam karty patří: v rukou hráčů, na stolech a v kapsách. Zkušené oko pozná kartu z edice Alpha už podle rohů. Mají zaoblení o poloměru 2 mm, zatímco následující edice Beta jen 1 mm.
K raritě se přidává herní pověst. Black Lotus patří do takzvané Power Nine, devítice nejsilnějších karet rané éry Magicu. Jediným tahem dává hráči tři jednotky many, tedy zdroje, za který se ve hře kupuje všechno ostatní. Oficiální seznam zakázaných a omezených karet ho ve formátu Vintage povoluje jen v jednom exempláři na balíček. Pravidla oblíbeného formátu Commander ho vyřazují úplně, a to s otevřeně přiznaným zdůvodněním: karta je tak drahá a ikonická, že by běžným hráčům formát znechutila. Málokterá kartička dostala zákaz kvůli vlastní ceně.
Hodnocení PSA 10: tři dokonalé kusy na celém světě
Samotný název Black Lotus z edice Alpha zaručuje cenu automobilu, nikoli desítek milionů. Ty přinesla až desítka od hodnoticí firmy PSA. Podle oficiálních
standardů hodnocení PSA znamená stupeň Gem Mint 10 prakticky bezchybnou kartu. Musí mít čtyři ostré rohy, čistý tisk a původní lesk a nesmí na ní být žádné skvrny. Centrování smí být na líci vychýlené nanejvýš v poměru 55/45, na rubu 75/25. U karty, která se v roce 1993 tiskla jako spotřební zboží, a ne jako relikvie, je to skoro zázrak.
Rozhodující údaj ukazuje
certifikát PSA č. 40413252. V hodnocení PSA 10 jsou evidovány tři kusy a vyšší hodnocení nemá žádný. Kupec tedy nezískal jen pravou kartu. Získal jeden ze tří nejlépe zachovalých exemplářů, jaké PSA kdy viděla. Hodnocení tak plní dvojí roli: potvrzuje pravost a zároveň vystavuje rodný list vzácnosti konkrétního stavu.
Jak rychle se tahle prémie nafukuje, ukazuje srovnání s březnem 2023. Tehdy jiný Black Lotus z edice Alpha v PSA 10, navíc s podpisem ilustrátora Christophera Rushe na pouzdře, vyšel v aukci PWCC zhruba na 11,4 milionu korun a platil za nejdražší kartu Magicu na veřejném trhu. Zářijová částka je přibližně čtyřnásobná. Strop to ovšem není. Podle serveru ICv2 změnil v roce 2024 v soukromém obchodě majitele Black Lotus s hodnocením CGC Pristine 10 asi za 63,6 milionu korun. Goldin tak drží nejvyšší veřejně doloženou aukční cenu pro tento typ karty, kdežto soukromý trh šplhá ještě výš.
Pikachu Illustrator, Logan Paul a aukční síně jako galerie
Ve stejné aukci se prodala i karta Pikachu Illustrator, a to přibližně za 59,5 milionu korun. Šlo o exemplář s hodnocením CGC 9 od konkurenční hodnoticí firmy. Podle CGC je na trhu známo jen 59 těchto karet. Vznikly jako ceny pro vítěze ilustrátorské soutěže japonského časopisu CoroCoro: 39 kusů tehdy dostali výherci, dalších 20 nerozdaných se objevilo později.
Absolutní laťku ovšem v únoru 2026 nastavil youtuber Logan Paul. Jeho Pikachu Illustrator v PSA 10, podle agentury AP považovaný za jediný takto ohodnocený kus, se prodal přibližně za 350 milionů korun. Guinnessova kniha rekordů ho zapsala jako nejdražší sběratelskou kartu prodanou v aukci. Koupil ji A. J. Scaramucci. Únorová cena je téměř šestkrát vyšší než zářijová, přestože jde o stejný typ karty. Rozdíl vysvětluje stupeň hodnocení, unikátnost v nejvyšší třídě a slavný předchozí majitel, což známe spíš z aukcí obrazů nebo hodinek Patek Philippe.
Tyto prodeje zapadají do širšího boomu, který lze doložit čísly:
Ukazatel Hodnota Karty ohodnocené PSA v roce 2020 2 miliony Karty ohodnocené PSA v roce 2025 přes 19 milionů Nevyřízené zakázky PSA, květen 2026 blízko 10 milionů karet Denní kapacita PSA kolem 90 000 karet
PSA v květnu oznámila investici zhruba 4,2 miliardy korun do rozšíření kapacit a od 2. června pozastavila nejlevnější úrovně služeb. Do toho letos padá 30. výročí Pokémonu s oficiální kampaní a speciální edicí Pokémon TCG: 30th Celebration. Nostalgie, digitální komunity a vliv influencerů vytvářejí poptávku, s jakou si ještě před šesti lety nikdo nedokázal poradit.
Ke zběsilým investičním plánům je ale na místě skepse. Podle nás se trh štěpí na dvě patra. Nahoře stojí ikony typu Black Lotus z edice Alpha v PSA 10, jen se třemi kusy v nejvyšším hodnocení, jejichž hodnota se opírá o doložitelnou nedostatkovost. Dole leží miliony moderních karet, které se teď vracejí z hodnocení a v jednom okamžiku zaplaví nabídku. Dá se čekat, že právě tam přijde první ochlazení cen.
Leží Black Lotus i v české krabici od bot? Kde karty ověřit a prodat
Česká sběratelská scéna existuje a je živá. E-shop Blacklotus.cz, pojmenovaný právě po slavné kartě, nabízí kusové karty Magicu, boostery i balíčky pro formát Commander. Pražský Černý rytíř prodává balíčky v režimu Rip & Ship, kdy je otevře na kameru a obsah pošle zákazníkovi. Orientační ceny ukazují, jak se proměnila i běžná nabídka:
Pokémon 30th Celebration Booster: 299 Kč Pokémon 151 booster: 699 Kč Destined Rivals Booster Box: 9 999 Kč Magic The Hobbit Collector Booster: 1 599 Kč
Kdo najde na půdě staré karty, měl by postupovat systematicky:
zjistit hru, název, edici, rok vydání a jazyk, nafotit líc i rub, detailně rohy, hrany a povrch, u Magicu z let 1993 a 1994 sledovat poloměr rohů a barvu okraje, hledat skutečně realizované prodeje, ne jen nabídkové ceny, u dražších kusů řešit ověření pravosti a hodnocení.
Na hodnocení PSA nemusí nikdo posílat karty za oceán. Gengar.cz se označuje za oficiálního partnera PSA pro Česko a Slovensko a asistované hodnocení nabízí za 2 499 Kč u karet do hodnoty zhruba 21 000 Kč a za 3 499 Kč u karet do zhruba 32 000 Kč. Výkup nabízí například firma Coinpro, která podle vlastního popisu posuzuje karty z fotografií, kontroluje je UV světlem a centrování měří pomocí umělé inteligence. Šance, že v rodinné sbírce bude právě Black Lotus z edice Alpha, je mizivá. Dobře zachované starší karty ale mohou mít hodnotu, která překvapí.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková