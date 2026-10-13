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iOS 27 ukrývá funkci, která vysává baterii iPhonu za 3 hodiny. Apple ji sám doporučuje vypnout, ale nikdo neví jak

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Funkce Posílené připojení v iOS 27 dokáže dle reportů uživatel srazit výdrž iPhonu na půlku. Apple radí ji vypnout, jenže přepínač se přestěhoval.
iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro

Zdroj: Apple
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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