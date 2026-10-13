iOS 27 ukrývá funkci, která vysává baterii iPhonu za 3 hodiny. Apple ji sám doporučuje vypnout, ale nikdo neví jak

Dne 14. září 2026 Apple vydal iOS 27 a s ním tiše přejmenoval a přesunul starého známého Asistenta Wi‑Fi. Nová funkce se jmenuje Posílené připojení a nabízí víc než její předchůdce: místo pouhého přepnutí na mobilní data při slabém signálu Wi‑Fi teď iPhone může využívat obě sítě současně. Zní to jako vylepšení. Jenže majitel iPhonu 15 Pro Max s kondicí baterie 89 % popsal na Redditu zkušenost, která se začala šířit diskusními fóry: se zapnutou funkcí dosáhl výdrže pouhé 3–4 hodiny aktivního používání, zatímco po jejím vypnutí to bylo 7 hodin. A Apple sám v oficiální podpoře doporučuje funkci na určitých sítích deaktivovat, například tam, kde se používá blokátor reklam. Problém? Přepínač změnil umístění i způsob ovládání a řada uživatelů ho nemůže najít.
Co přesně Posílené připojení dělá a proč může vybíjet baterii
Starý Asistent Wi‑Fi v iOS 26 fungoval jednoduše: když bylo připojení přes Wi‑Fi příliš slabé, iPhone mohl přejít na mobilní data. Posílené připojení v iOS 27 jde dál. Apple ho popisuje jako využívání mobilních dat společně s Wi‑Fi pro „spolehlivější a plynulejší připojení“. Mobilní modem tak může pracovat i ve chvíli, kdy jste připojeni k Wi‑Fi doma nebo v kanceláři.
Právě tady může vznikat problém s výdrží baterie. Současné využívání Wi‑Fi a mobilního připojení může zvýšit spotřebu energie. Pokud navíc domácí Wi‑Fi kolísá – třeba kvůli slabšímu signálu v ložnici nebo přetíženému routeru –, iPhone může častěji využívat také mobilní data. Vyšší aktivita modemu pak může přispívat k rychlejšímu vybíjení baterie. Údaj o třech hodinách výdrže není oficiálním měřením Applu, ale objevuje se v uživatelských příspěvcích na Redditu, včetně zmíněného vlákna s iPhonem 15 Pro Max. V megavláknu o baterii na r/ios se objevují i další hlášení s podobnou zkušeností: po vypnutí funkce se výdrž podle uživatelů vrátila „přibližně na úroveň iOS 26“.
Proč Apple doporučuje vypnout vlastní funkci
Apple na stránce české podpory výslovně uvádí situaci, kdy může být vhodné Posílené připojení deaktivovat: například při používání blokátoru reklam, aby iPhone na dané Wi‑Fi zůstal a nepřecházel na mobilní data. Diskuse na Apple Developer Forums naznačují možné technické vysvětlení: funkce může za určitých okolností posílat DNS dotazy také přes mobilní připojení, mimo aktivní tunel nebo proxy. Část provozu tak může obejít místní DNS filtr, reklamy se mohou znovu zobrazovat a mobilní modem pracuje navíc.
Apple zároveň upozorňuje, že zapnutá funkce může vést k vyšší spotřebě mobilních dat. V článku o řešení potíží z 5. října 2026 navíc doporučuje při problémech s připojením k Wi‑Fi zkontrolovat, zda je Posílené připojení vypnuté. To naznačuje, že za určitých okolností může funkce přispívat k problémům s připojením.
Proč přepínač nikdo nenajde
Tady je jádro zmatku. V iOS 26 byl Asistent Wi‑Fi schovaný v Nastavení → Mobilní data, úplně dole. Většina uživatelů věděla, kde hledat, nebo alespoň tušila. V iOS 27 se přepínač přesunul do sekce Wi‑Fi a navíc je k dispozici ve dvou úrovních:
- Globální vypnutí: Nastavení → Wi‑Fi → sjet dolů → vypnout Posílené připojení.
- Vypnutí pro konkrétní síť: Nastavení → Wi‑Fi → tlačítko ⓘ u připojené sítě → vypnout volbu „Používat posílené připojení“.
Kdo hledá v Mobilních datech, nic nenajde. A pokud vypne jen globální přepínač, měl by ještě zkontrolovat nastavení konkrétních sítí, na kterých se problém projevuje. Uživatelům, kteří měli v iOS 26 zapnutý Asistent Wi‑Fi, se navíc Posílené připojení podle popisovaných zkušeností aktivovalo po aktualizaci automaticky, bez samostatného upozornění.
Koho se to týká a co s tím
Problém se nemusí týkat jen jednoho modelu. iOS 27 podporuje iPhony od řady 11 výš a Apple popisuje Posílené připojení jako obecnou funkci systému, nikoli jako novinku určenou pro konkrétní model nebo operátora. V českých podmínkách, ať už využíváte O2, T‑Mobile, nebo Vodafone, se může projevit zejména tam, kde máte kolísavé připojení Wi‑Fi nebo používáte místní DNS filtraci.
Podle nás je nejrozumnější postup jednoduchý:
- Otevřete Nastavení → Wi‑Fi a sjeďte dolů. Vypněte Posílené připojení globálně.
- Klepněte na ⓘ u své domácí a pracovní Wi‑Fi. Ověřte, zda je vypnutá i volba „Používat posílené připojení“.
- Následující dva dny sledujte výdrž baterie a porovnejte ji s obvyklým stavem.
Vypnutím přijdete o automatické využívání mobilních dat jako doplňku k Wi‑Fi při slabém signálu. Na stabilní domácí nebo firemní síti to ale nemusí představovat žádnou praktickou ztrátu. Apple navíc uvádí, že funkce se nepoužívá v mezinárodním roamingu ani v režimu úspory dat.
Opraví to Apple?
V poznámkách k iOS 27.0.1 z 29. září 2026 není o Posíleném připojení ani o nadměrném vybíjení baterie žádná zmínka. Apple funkci prezentuje jako síťové vylepšení, nikoli jako známou chybu. K říjnu 2026 není veřejně známý žádný termín případné opravy.
Jeden přepínač, dvě úrovně nastavení a žádné upozornění při aktualizaci. Stačilo přitom tak málo: krátká hláška po instalaci iOS 27, která by uživatele upozornila na změnu nastavení. Místo toho mohou někteří majitelé iPhonů přicházet o výdrž baterie kvůli funkci, o jejíž aktivaci ani nevědí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman