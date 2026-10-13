Byli osloveni, ale všichni řekli ne. Herci z Přátel odmítli dokument o Matthewu Perrym, Aniston to vzala osobně

Když produkce oslovila Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisu Kudrow, Matta LeBlanca a Davida Schwimmera, všech pět podle reportu Page Six účast odmítlo. U Aniston zdroj uvádí konkrétní důvod: nechtěla Perryho ztrátu znovu veřejně prožívat před kamerou. Nejde o spor s tvůrci ani o bojkot. Jde o hranici, kterou si člověk nastaví, když ztratí někoho blízkého a svět od něj čeká, že o tom bude mluvit do objektivu. Výsledkem je dokument, který stojí na jiných pilířích, a možná právě proto vypráví jiný příběh, než fanoušci Přátel čekali.
Proč Aniston řekla ne
Perry sám řekl v rozhovoru s Diane Sawyer na podzim 2022, že Aniston byla ta, která se mu během jeho boje se závislostí ozývala nejvíc. Na place ho přímo konfrontovala s pitím. Po jeho smrti v říjnu 2023 Aniston veřejně popsala, že celý cast Perryho „oplakával už dlouho předtím“, protože jeho nemoc sledovali v přímém přenosu roky.
Právě tahle hloubka vztahu vysvětluje, proč odmítnutí neznamená lhostejnost. Podle zdroje citovaného Page Six by pro ni bylo příliš bolestivé celou ztrátu znovu rozebírat na kameru. Důvody zbylých čtyř herců veřejně popsány nebyly a nic nenasvědčuje tomu, že šlo o koordinovaný postoj. Každý se rozhodl sám.
Co dokument nabízí místo slavné pětice
Režisérka Mary Robertson postavila sérii na lidech, kteří Perryho znali jinak než diváci čtvrtečních večerů na NBC. Netflix Tudum jmenuje mimo jiné:
- Miu Perry Bowick, Perryho sestru, která podle vlastních slov potřebovala čas, než byla připravená o bratrovi veřejně mluvit.
- Rogera Castillu a Davida Pressmana, dva nejlepší přátele z více než čtyřiceti let.
- Warrena Littlefielda, bývalého šéfa NBC, který Přátele uváděl do vysílání.
- Kevina Pollaka, Jonathana Lynna, Natea Torrence, herce, s nimiž Perry spolupracoval mimo Přátele.
- E. Martina Estradu, bývalého federálního žalobce spojeného s trestní kauzou kolem Perryho smrti.
Součástí jsou dosud nezveřejněné fotografie a videa z rodinného archivu. Je to biografický a částečně kriminální portrét, ne nostalgická reunion.
Načasování není náhodné
Matthew Perry zemřel 28. října 2023. Příčinou byly podle koronera okresu Los Angeles akutní účinky ketaminu; přispívajícími faktory byly utonutí, koronární nemoc a účinky buprenorfinu. Způsob smrti byl klasifikován jako nehoda.
Trestní větev případu se uzavřela až v květnu 2026, kdy byl jako pátý a poslední odsouzen Perryho osobní asistent Kenneth Iwamasa, který mu 28. října aplikoval nejméně tři dávky ketaminu. Teprve po tomto rozsudku bylo možné příběh vyprávět celý, včetně právního dojezdu. Premiéra 27. října 2026 tak připadá na den před třetím výročím smrti. Symbolika, která sotva vznikla náhodou.
Jiný dokument, než fanoušci čekali
Srovnání s reunionovým speciálem Friends: The Reunion z roku 2021 je nevyhnutelné, a zároveň zavádějící. Reunion byl oslava, návrat šestice na původní plac, hosté, překvapení, společná nostalgie. The One About Matthew Perry je něco zásadně odlišného. Chybí v něm perspektiva pěti lidí, s nimiž Perry sdílel nejikoničtější dekádu kariéry. To je ztráta, kterou žádný jiný respondent plně nenahradí.
Jenže dokument zjevně ani nechce být „další reunion“. Skladba respondentů (rodina, celoživotní přátelé, spolupracovníci mimo Přátele, žalobce) pokrývá roviny, které by reunionový formát nikdy neotevřel. Kdo čeká Chandlera, bude zklamaný. Kdo chce Perryho, má podle všeho důvod se dívat.
Jak si Redakce VIPŽivot všimla, Přátelé jsou v Česku stále dostupní na Netflixu, HBO Max i Lepší TV. Dokument The One About Matthew Perry se na Netflixu objeví 27. října 2026 a ticho pěti herců, kteří v něm chybí, bude jeho nejhlasitější podtext.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Tereza Kuchyňková