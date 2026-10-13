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VIDEO: Jak správně oblékat hanácký kroj? Dvě muzea natočila praktický návod

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Na složité oblékání jednotlivých dílů hanáckého kroje se zaměřuje nové instruktážní video, které připravilo Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Hanáckým muzeem v přírodě. Záznam krok za krokem ukazuje oblékání takzvaného blaťáckého kroje z Olomoucka.
VIDEO: Jak správně oblékat hanácký kroj? Dvě muzea natočila praktický návod

VIDEO: Jak správně oblékat hanácký kroj? Dvě muzea natočila praktický návod

Zdroj: Vlastivědné muzeum Olomouc
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 14:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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