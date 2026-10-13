Henderson dal gól a asistoval za tři minuty v dresu Chelsea. Pro Liverpool to musela být sůl do rány

Stamford Bridge se ještě usazoval na sedačkách, když Cole Palmer potáhl míč středem hřiště a posunul ho do volného prostoru. Henderson nečekal, ze zhruba dvaceti metrů vystřelil a míč se od tyče odrazil do sítě. Uběhla minuta a něco. O pár desítek sekund později bývalý kapitán Liverpoolu vypíchl míč při rozehrávce Bournemouthu a nahrál Morganovi Rogersovi. Jeho střela do vzdálenějšího rohu se ještě otřela o Antónia Silvu a na hodinách svítilo 2:29. Chelsea v historii Premier League nikdy nevedla 2:0 tak brzy. Hendersonův sobotní večer přitom teprve začínal a jeho dozvuky dolehly až do neděle, kdy Liverpool doma padl s Manchesterem City 0:3.
Dvě minuty a devětadvacet sekund
Kombinace gólu a asistence v takovém tempu je v Premier League téměř nevídaná. Podle statistického rozboru Opta Analyst jde o druhý nejrychlejší případ v historii soutěže. Rychlejší byl jen Emile Heskey, který v dubnu 1998 za Leicester proti Derby County stihl gól i asistenci v úvodních dvou minutách. Absolutní rekord tedy Hendersonovi patřit nebude. Od Heskeyho, tedy za více než osmadvacet let, to ale nikdo jiný nezvládl rychleji.
Rozdíl mezi oběma případy je zajímavý i jinak. Heskey byl tehdy dvacetiletý útočník na začátku kariéry, Henderson nastupoval ve věku 36 let a 115 dní, navíc jako defenzivněji laděný záložník v systému 3-4-2-1 po boku Moisése Caiceda.
Statistici z jeho večera vytáhli celou řadu zápisů:
- nejstarší hráč Chelsea se třemi a více přímými podíly na gólech v jednom zápase Premier League,
- nejstarší hráč jakéhokoli klubu s takovým zápasem od Cristiana Ronalda v dubnu 2022,
- nejstarší anglický střelec Chelsea v Premier League od Johna Terryho proti Watfordu v květnu 2017,
- teprve druhý zápas jeho ligové kariéry se třemi gólovými příspěvky. Ten první odehrál v dubnu 2013 za Liverpool proti Newcastlu, rovněž se dvěma góly a asistencí.
Mezi oběma zápasy leží třináct let, dva kluby v Anglii, Saúdská Arábie a Nizozemsko. Takovou mezeru jen tak někdo nemá.
Přímý kop z Cobhamu a zápas, který se mohl zlomit
Po přestávce přidal João Pedro třetí gól a utkání vypadalo rozhodnuté. Pak v 51. minutě snížil Evanilson a Bournemouth ukázal, že na hřišti není jen do počtu. Hosté nakonec podle Opty nasbírali vyšší hodnotu očekávaných gólů než Chelsea, 1,46 proti 1,08. Londýňané tedy nevyhráli přesilou šancí, ale mimořádnou kvalitou zakončení.
Právě v té fázi se ukázalo, proč Chelsea v létě sáhla po veteránovi. Když soupeř zavětří šanci, rozhoduje klid ve středu pole: kdo si řekne o míč, kdo přeorganizuje okolí, kdo zpomalí hru. Trenér Xabi Alonso po zápase ocenil, že Henderson „dává řešení spoluhráčům“ a neustále komunikuje s lidmi kolem sebe. João Pedro v 67. minutě vrátil Chelsea třígólový náskok a o tři minuty později přišla tečka.
Přímý kop z dálky si Henderson vzal sám. Palmer i Rogers, kteří by jinak měli přednost, mu míč přenechali. Nebyla to náhoda. Podle Hendersonových slov pro klubový web na přímých kopech v posledním týdnu či dvou pracoval v tréninkovém centru Cobham s asistentem Austinem MacPheem. Spoluhráči to viděli, a tak ho nechali kopat. Míč skončil v síti a bylo 5:1.
Henderson odehrál celých devadesát minut, Caicedo šel v 72. minutě dolů a nahradil ho Roméo Lavia. Podle dat z FotMobu sdílených fanoušky měl Henderson zároveň naběhat nejvíc ze všech hráčů na hřišti. Hodnocení 9,2 a titul nejlepšího hráče utkání byly logickým vyústěním. Chelsea navíc ukončila sérii tří ligových zápasů bez výhry a podle Premier League se po domácím debutu svého nováčka posunula tabulkou vzhůru, na páté místo.
Proč Chelsea sáhla po šestatřicetiletém
Ještě před rokem by takový příběh zněl nepravděpodobně. Henderson opustil Liverpool v roce 2023 a zamířil do saúdskoarabského Al Ettifaqu. Angažmá nevydrželo dlouho, následoval Ajax a v létě 2025 přestup zdarma do Brentfordu. Tam odehrál 34 soutěžních zápasů, 29. července 2026 s ním ale klub rozvázal smlouvu dohodou. O pět dní později, 3. srpna, ho Chelsea představila s dvouletým kontraktem.
Klíčem k tomu tahu je jméno, které na Stamford Bridge chybí. Enzo Fernández odešel do Manchesteru City na pětiletou smlouvu do léta 2031 a ve středu pole Chelsea zůstala díra. Henderson není jeho technický nástupce, takovou kreativitu ani přihrávky mezi linie nenabídne. Podle nás ale Chelsea hledala něco jiného: protiváhu k dynamickému Caicedovi, hráče, který srovná pozice, uklidní rozehrávku a zvedne hlas, když se zápas začne vymykat. Proti Bournemouthu přesně to předvedl.
Bude teď hrát pravidelně? Pro něj mluví dva starty v základní sestavě ze dvou možných, 180 odehraných minut, dva góly a asistence. Proti mluví konkurence: Caicedo se po reprezentační pauze teprve vrací do plné zátěže, Lavia čeká na lavičce a Alonso střídá podle vytížení. Dá se čekat, že po takovém večeru dostane další příležitosti, hlavně proti soupeřům, proti nimž Chelsea potřebuje řídit tempo. Mluvit o pevném místě v ideální jedenáctce by ale po jednom zápase bylo předčasné.
Totéž platí pro hráče fantasy ligy. Henderson tam stojí 4,9 milionu liber, vlastní ho jen 0,1 % manažerů a proti Bournemouthu nasbíral 18 bodů. Analytický web FPL Tactics ho přesto vede jako „nejistého“: pokud nebude začínat, odhaduje mu v dalších šesti kolech jen asi 19 minut na zápas. Levný a odvážný tah, nikoli jistota.
Klepání na znak a nedělní Anfield
Jedno gesto z 70. minuty se po zápase rozebíralo víc než samotný přímý kop. Henderson po gólu klepal na znak Chelsea na dresu. Pro fanoušky Chelsea symbol přijetí, pro část příznivců Liverpoolu na sociálních sítích provokace. Web SportBible cituje reakce, které gesto označují za neuctivé; jeden z komentujících napsal, že pro něj Henderson tímto „umřel”.
Proč to tolik zabolelo? Henderson převzal kapitánskou pásku Liverpoolu po Stevenu Gerrardovi v červnu 2015. Zvedal nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů v roce 2019 a o rok později první ligový titul klubu po třiceti letech. Takové postavy vidí fanoušci v dresu rivala neradi, natož aby se s jeho znakem mazlily.
A pak přišla neděle. Liverpool hostil Manchester City a doma prohrál 0:3. Skórovali Erling Haaland, Jérémy Doku a Rayan Cherki, domácí navíc dohrávali v deseti po druhé žluté kartě Ryana Gravenbercha. City po šesti kolech vede tabulku s osmnácti body. Liverpool působil bezradně, přesně v době, kdy jeho bývalý kapitán zažil jeden z nejlepších večerů kariéry. V tom je ta sůl do rány: nejde jen o góly za jiný klub, ale o načasování. Jeden víkend, dva obrazy. Henderson s rukou na srdci Chelsea, Anfield s hlavami v dlaních.
Do celého příběhu vstupuje ještě jedna ironie. Enzo Fernández, jehož odchod Hendersonovi otevřel dveře na Stamford Bridge, teď obléká dres City, tedy týmu, který Liverpool o den později rozebral.
Český víkend: Kinský vydržel, Horníček chyboval
Ligový návrat po reprezentační pauze měl i českou stopu. Antonín Kinský chytal v sobotu za Tottenham na Old Trafford proti Manchesteru United. Bryan Mbeumo ho sice překonal, ve 34. minutě ale Kinský zlikvidoval střelu Amada Dialla a udržel Spurs ve hře. Tottenham dohrával v deseti a v 92. minutě vyrovnal Dominic Solanke na 1:1. Bod je cenný, na první ligovou výhru sezony ale Londýňané stále čekají. Trenér po pauze provedl oproti zápasu s Aston Villou šest změn v sestavě.
Hůř dopadl Lukáš Horníček. Newcastle v pondělí prohrál na hřišti Coventry 1:4 a český brankář do zápasu vstoupil nešťastně. Už v úvodu fauloval Sidikiho Cherifa a Coventry šlo z penalty do vedení v šesté minutě. Pro Horníčka jde o druhý nepříjemný večer v řadě: jeho posledním zápasem před ligovým návratem byla porážka české reprezentace v Anglii 0:3, po níž mu Sofascore udělil hodnocení 5,9.
Šestatřicetiletý Henderson tak o víkendu předvedl, jak může vypadat dobře využitá reprezentační přestávka. Jeho dva týdny v Cobhamu nad přímými kopy se proměnily v gól, kvůli kterému se o něm mluvilo v Londýně i v Liverpoolu.
Na Stamford Bridge přišel jako pojistka za Enza. Odcházel s míčem pod paží a s rukou na znaku, který ještě před pár měsíci nosil jen jeho největší rival. Pro Chelsea důkaz, že zkušenost má cenu. Pro Liverpool vzpomínka, která letos v říjnu bolí o něco víc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle