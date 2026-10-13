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Vojákyně z Tábora ovládly střeleckou soutěž. Domů si odvezly zlato i stříbro

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Dvě nejvyšší příčky v ženské kategorii střelecké soutěže pozemních sil Armády ČR obsadily vojákyně z 42. mechanizovaného praporu v Táboře. Memoriál připomíná generála Vojtěcha Borise Lužu, jednoho z hlavních představitelů domácího protinacistického odboje.
Vojákyně z Tábora ovládly střeleckou soutěž. Domů si odvezly zlato i stříbro

Vojákyně z Tábora ovládly střeleckou soutěž. Domů si odvezly zlato i stříbro

Zdroj: Zbyněk Reitspies - Velitelství pozemních sil AČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 13:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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