Saskia Burešová prošla dechberoucí proměnou: Moderátorka sdílela fotku, kterou nyní vyučuje své sledující

Saskia Burešová se pustila do tématu umělé inteligence možná trochu nečekaně. Její nový projekt míří hlavně na seniory a snaží se jim ukázat, kde může AI posloužit a kdy už je lepší zpozornět.
Saskia Burešová se ani po osmdesátce rozhodně nechystá zpomalit. Letos oslavila kulaté narozeniny a místo odpočinku se pustila do tématu, které může být pro mnoho starších lidí pořád tak trochu velkou neznámou. Oblíbená moderátorka začala srozumitelně vysvětlovat, co všechno umělá inteligence umí, kde může člověku pomoci, a hlavně na co si při jejím používání dát pozor. Nás na In-Lifestyle zaujalo nejen její nové angažmá, ale také fotografie, na které si AI pohrála s jejím vzhledem natolik, že ji někteří lidé přirovnávali k Sophii Loren za mlada.
Saskii si vzala do parády umělá inteligence
Na Instagramu se objevila Saskia Burešová v podobě, v jaké by ji televizní diváci nejspíš nečekali. Umělá inteligence ji totiž proměnila v éterickou dámu zahalenou do záplavy květin, kolem níž poletují motýli. Výsledný snímek působí jako módní či pohádková fotografie a samotnou moderátorku zjevně pobavil. Právě podobné experimenty podle ní ukazují jednu z fascinujících stránek současné technologie. AI dokáže z obyčejné fotografie vytvořit prakticky úplně jiný obraz. Burešová navíc nechce zůstat jen u toho, že výsledek ukáže. Zájemcům ráda prozradí, jak si podobný obrázek mohou pomocí umělé inteligence vytvořit. V reakcích pod snímkem se přitom objevovalo i přirovnání ke slavné italské herečce Sophii Loren v době jejího mládí.
Ještě zajímavější je, že Saskia Burešová se současně snaží ukázat, že AI není pouze hračka na vytváření efektních fotografií. Naopak, v novém projektu Nebojte se AI se Saskií spolupracuje s Bleskem a postupně představuje praktické možnosti, které mohou využít lidé napříč generacemi. Mezi témata patří například pomoc s překladem úředních dopisů, hledáním receptu podle surovin, které člověku zbyly doma, nebo čtením textů, na které už člověk hůře vidí. Krátké díly mají být postavené vždy na jedné konkrétní věci, kterou si mohou diváci rovnou vyzkoušet.
Jak by v roce 2026 vypadal Karel Černoch: Podle AI by byl i v 82 letech stále štramák
Nebojí se AI, ale varuje před jejími nástrahami
Burešová přitom rozhodně nechce z umělé inteligence dělat strašáka. Sama říká, že ji už dříve využívala, ale díky novému projektu se o jejích možnostech dozvídá mnohem víc. Zároveň si uvědomuje, že stejná technologie, která dokáže vytvořit působivý obrázek nebo usnadnit každodenní úkoly, může být zneužita. Velkým tématem jsou především falešné telefonáty. AI totiž dokáže napodobit lidský hlas a podvodník pak může zavolat například hlasem blízkého člověka a tvrdit, že nutně potřebuje pomoc. Právě starší lidé mohou být v podobné situaci zranitelnější. Burešová proto zdůrazňuje potřebu obezřetnosti a ověřování podobných naléhavých telefonátů.
A že se do něčeho takového pustila právě v osmdesáti? Saskia Burešová tím názorně ukazuje, že věk nemusí být důvodem k tomu, aby člověk nové technologie předem odmítl. Stále působí elegantně, má svůj pověstný elán a ani po oslavě osmdesátin nezahálí. Jak ale sama přiznala, k většímu pracovnímu vytížení ji v poslední době vedla také osobní situace po smrti manžela. „Odešel mi manžel, a tak si beru více práce, abych jen neseděla doma a necítila se osamocená. Ale když si vybírám pořady, uvažuju vždycky tak, aby to bylo smysluplné a něco to dávalo. A to si myslím, že tenhle pořad, aspoň doufám, splňuje,“ prozradila oblíbená hlasatelka.
Kromě nového projektu pokračuje také její oblíbené Kalendárium, které podle jejích slov rozhodně nekončí. A tak zatímco jí umělá inteligence na fotografii přidala květiny, motýly a trochu pohádkové atmosféry, v reálném životě jí přinesla především nové téma, které se rozhodla přiblížit i těm, kteří z něj mají zatím spíše obavy.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Saskia Burešová prošla dechberoucí proměnou: Moderátorka sdílela fotku od umělé inteligence, kterou učí ostatní byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.