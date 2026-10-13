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Saskia Burešová prošla dechberoucí proměnou: Moderátorka sdílela fotku, kterou nyní vyučuje své sledující

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Saskia Burešová se pustila do tématu umělé inteligence možná trochu nečekaně. Její nový projekt míří hlavně na seniory a snaží se jim ukázat, kde může AI posloužit a kdy už je lepší zpozornět.
Fotografie Saskie Burešová v pořadu Kalendárium

Fotografie Saskie Burešová v pořadu Kalendárium

Zdroj: Foto: Česká televize (se souhlasem), Saskia Burešová v pořadu Kalendárium
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 14:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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