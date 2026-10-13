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Soud v Brně potrestal v případu úmrtí novorozence rodiče za týrání vězením

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Dennívýzva
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Krajský soud v Brně potrestal rodiče za zanedbání péče o novorozenou dceru, která v únoru 2024 zemřela. Matka dostala osm let vězení, otec šest let. Podle soudu holčičce nezajistili dostatečnou výživu, hygienu ani potřebnou lékařskou péči. Rozsudek zatím není pravomocný.
Soud v Brně potrestal v případu úmrtí novorozence rodiče za týrání vězením

Soud v Brně potrestal v případu úmrtí novorozence rodiče za týrání vězením

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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