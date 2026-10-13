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Zastal se ženy a strhla se rvačka. Muž v centru Brna vytáhl nůž

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Dennívýzva
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Zastal se ženy, která se stala terčem bezdůvodného odstrčení, a sám skončil v pěstním souboji. Rvačku v brněnské Nádražní ulici ukončili až strážníci, kteří proti jednomu z mužů museli namířit služební zbraň. Třiačtyřicetiletý muž měl u sebe motýlkový nůž a nyní čelí trestnímu stíhání.
Zastal se ženy a strhla se rvačka. Muž v centru Brna vytáhl nůž

Zastal se ženy a strhla se rvačka. Muž v centru Brna vytáhl nůž

Zdroj: MPB
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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