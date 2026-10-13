Kat českých tenistů udeřil znovu. Gea vyřadil po Lehečkovi a Macháčovi i Menšíka a má bilanci 5:0 proti Čechům

Menšík vedl v tie-breaku prvního setu 3:1 a měl zápas pod kontrolou. Pak přišlo pět ztracených bodů za sebou: nejdřív pustil minibrejk, potom zkazil snadný forhend a prohrál dva vlastní servisy po sobě. Gea proměnil druhý setbol po další české forhendové chybě a od té chvíle zápas nepustil. Skončilo to 7:6(4), 6:4 pro nenasazeného Francouze, který tím poprvé v kariéře postoupil do čtvrtfinále Masters 1000. Pro český tenis to není ojedinělá nehoda. Jednadvacetiletý pravák z Francie letos porazil už pátého českého soupeře a ani jednou neprohrál.
Pět zápasů, pět výher
Bilance 5:0 se poskládala během devíti měsíců a na turnajích všech velikostí. Začalo to v lednu v kvalifikaci Australian Open a vyvrcholilo 13. října na centrálním kurtu v Šanghaji.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Soupeř
|Výsledek
|13. 1.
|Australian Open
|kvalifikace, 1. kolo
|Zdeněk Kolář
|6:2, 6:3
|19. 1.
|Australian Open
|1. kolo
|Jiří Lehečka
|7:5, 7:6(1), 7:5
|4. 2.
|Montpellier (ATP 250)
|2. kolo
|Tomáš Macháč
|6:3, 4:5, skreč
|29. 9.
|Peking (ATP 500)
|kvalifikace, 2. kolo
|Tomáš Macháč
|6:3, 6:4
|13. 10.
|Šanghaj (Masters 1000)
|osmifinále
|Jakub Menšík
|7:6(4), 6:4
Nejcennějším skalpem před Šanghají byl Lehečka. Gea ho na Australian Open vyřadil ve třech setech, z nichž ani jeden nebyl jednoznačný, a přesto ho Čech nedokázal zlomit. Macháč na něj narazil dvakrát. V Montpellier zápas za stavu 3:6, 5:4 vzdal, v Pekingu prohrál bez šance. Od pekingské porážky do šanghajského osmifinále uběhly přesně dva týdny.
Přezdívka „kat Čechů“ podle nás v tomto případě sedí. Gea porazil české hráče v kvalifikaci grandslamu, v hlavní soutěži grandslamu, na turnajích ATP 250 a 500 i na Masters. Taková šíře se nedá svést na jeden šťastný den.
Servis, na který nebyl recept
Proti Menšíkovi rozhodl hlavně Geův servis. Podle statistik webu Tennis.com udržel všech jedenáct servisových her, nastřílel 11 es a po prvním podání uhrál 79 % bodů. Menšík si vypracoval dva brejkboly a neproměnil ani jeden.
První šanci měl ve čtvrtém gamu druhého setu. Nevyužil ji a o chvíli později sám přišel o podání. Šlo o jediný brejk celého zápasu. Druhou šanci dostal, když Francouz podával na vítězství. Gea ji odvrátil po dlouhé, famózní výměně.
Menšík přitom na vlastním servisu nehrál špatně:
- 6 es (Gea 11),
- 67 % prvních podání v poli,
- 70 % bodů po prvním i po druhém servisu,
- 0 ze 2 proměněných brejkbolů,
- 1 ztracené podání.
Rozdíl tedy nevznikl v průměru, ale v klíčových bodech: tie-break, dva brejkboly a jeden ztracený game. Stejný vzorec ukázal Gea i proti Macháčovi v Pekingu, kde udržel všechna podání, po prvním servisu uhrál 81 % bodů a jediný brejkbol odvrátil. Dá se čekat, že čeští hráči se proti němu k sérii returnových šancí prostě nedostanou. Zápas se pak láme v pár výměnách a v nich byl letos Francouz pokaždé chladnější.
Z challengerů do čtvrtfinále Masters
Gea nevyhrává jen proti Čechům. Na začátku roku hrál challengery a kvalifikace, ještě v lednu vyhrál turnaj v Nouméi a do hlavní soutěže Australian Open se musel probojovat. V létě získal v Los Cabos první titul na okruhu ATP. Na US Open došel jako šťastný poražený z kvalifikace až do osmifinále.
Šanghaj je zatím vrchol. Gea tu poprvé startoval v hlavní soutěži Masters 1000, postupně vyřadil krajana Uga Humberta a pak světovou čtyřku Bena Sheltona 7:6(5), 7:6(3). Šlo o jeho první výhru nad hráčem elitní desítky. Proti Američanovi vyhrál 20 z 28 bodů na síti a podle ATP dokázal neutralizovat jeho první servis. Po zápase řekl, že hodně změnil hru a na kurtu se cítí sebevědoměji.
Do Šanghaje přijel jako 56. hráč světa. Podle Tennis Majors mu postup do čtvrtfinále zaručuje posun nejméně na 44. místo, tedy debut v elitní padesátce. Tak prudký skok za jedinou sezonu je v mužském tenise k vidění zřídka. O semifinále si zahraje s vítězem duelu mezi Hubertem Hurkaczem a Alejandrem Davidovichem Fokinou. Podle nás má reálnou šanci, protože v Šanghaji porazil už dva hráče vyššího kalibru. Zároveň ho čeká první čtvrtfinále Masters a s ním tlak, který zatím nezažil.
Co prohra stojí Menšíka
Menšík přijel do Šanghaje jako patnáctý hráč světa a turnajová třináctka. Proti nenasazenému soupeři roli favorita nepotvrdil a přišel tím o šanci nasbírat body, které potřebuje v boji o Turnaj mistrů.
Podle průběžné tabulky TennisDB, která není oficiálním výstupem ATP, je v závodě o Turín třináctý s 2 495 body. Osmé postupové místo drží Daniil Medveděv s 3 120 body. Menšík tak ztrácí 625 bodů, což bez velkého výsledku v halové části sezony dohnat nepůjde.
Nejbližší potvrzený start má ve Vídni. Pořadatelé Erste Bank Open oznámili jeho účast už v září a zapsali ho i do exhibice Red Bull BassLine v pátek 23. října. Další program včetně závěrečného turnaje Masters v Paříži zatím oficiálně potvrzený není.
Menšík a Gea jsou téměř vrstevníci a podobnou cestu nahoru jdou ve stejnou dobu. Jeden z nich si ale letos proti Čechům připsal pět výher, aniž by ztratil jediné podání v rozhodujících chvílích. Příští český soupeř už bude vědět, do čeho jde. Recept zatím nemá nikdo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář