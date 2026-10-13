Dřív rozhodovala chytrost, dnes síla, říká Plíšková o tenise. Přiznala i krizi v manželství s Hrdličkou

Na křtu charitativního kalendáře AAA AUTO nestála jen jako host. Tiskovou konferenci jí moderoval manžel a dlouholetý manažer Michal Hrdlička, a právě o něm a o tenise Plíšková v rozhovoru pro Expres.cz, zveřejněném 12. října 2026, promluvila nečekaně otevřeně. Současný ženský tenis je podle ní „hodně silový a fakt fyzický“. Hráčky jsou vysportované, mají výbornou kondici a chytrost, která dřív dokázala vyhrávat zápasy, už tolik nerozhoduje. Taková slova by od kohokoli jiného zněla jako nostalgie. Od ní ne. Plíšková si totiž letos sama vyzkoušela, co znamená vrátit se do světa silnějších a rychlejších soupeřek s kotníkem, který před dvěma lety skoro nefungoval.
Tenis, který přidal na síle
Plíšková svůj postřeh nerozvádí do taktických detailů ani nejmenuje konkrétní hráčky. Mluví spíš o pocitu z vývoje okruhu za poslední desetiletí: dřív se dalo víc vymýšlet, dnes rozhoduje, kdo vydrží, kdo uběhne víc a kdo udeří tvrdší míček. Proti chytrosti staví fyzičku, nikoli talent.
Příčiny takové proměny v rozhovoru nehledá. Mezinárodní tenisová federace dlouhodobě sleduje, jak se mění hráči, rakety, struny, míče i povrchy a jak se to všechno promítá do hry, a její ITF Tennis Technology ukazuje, že jde o souhru mnoha faktorů. Dá se ale předpokládat, že největší posun nastal v přípravě. Kondiční trenér už dávno není luxus, ale samozřejmost každého týmu na okruhu.
Plíšková mezi nimi není výjimkou. Podle jejího oficiálního webu ji trénují Sascha Bajin a Olga Savčuková, o kondici se stará Marino Basic.
Návrat, který začal učením chůze
Na US Open 2024 si Plíšková vážně poranila kotník. Měla přetržené vazy i šlachy, podstoupila dvě operace a podle WTA se musela znovu učit chodit. Celý rok 2025 v žebříčku prakticky chyběla.
Začátek letošní sezony vypadal skromně: 1054. místo na světě. Pak přišlo jaro, které málokdo čekal.
- čtvrtfinále v Linci,
- čtvrtfinále na velkém turnaji v Madridu,
- čtvrtfinále v londýnském Queen’s na její oblíbené trávě,
- v červnu bilance 16 výher a 7 proher a jistý návrat do první stovky.
Dnes je podle aktuálního žebříčku WTA 49. hráčkou světa s 1105 body. Tady se podle nás skrývá to nejzajímavější z celého rozhovoru. Plíšková nikdy nebyla hráčkou, která by soupeřky ubíhala. Stavěla na servisu, prvním úderu a zkušenosti. Ve 34 letech a po takovém zranění musela dohnat fyzický standard generace, o které mluví. A dohnala ho dost na to, aby se vrátila mezi padesát nejlepších.
Sedm Češek v elitní padesátce
Zároveň je to návrat do mimořádně nabité české konkurence. Mezi krajankami jí dnes patří až sedmé místo:
|Hráčka
|Pořadí WTA
|Karolína Muchová
|7.
|Linda Nosková
|8.
|Marie Bouzková
|28.
|Nikola Bartůňková
|29.
|Sára Bejlek
|30.
|Barbora Krejčíková
|46.
|Karolína Plíšková
|49.
Sedm Češek v první padesátce je údaj, který nemá v ženském tenise mnoho obdob. Bývalá jednička tak stojí za hráčkami, z nichž některé byly v době jejího největšího úspěchu ještě juniorky. Sama to v rozhovoru nekomentuje, ale tabulka mluví za ni.
Krizičky mezi kurtem a kuchyní
Osobní část rozhovoru se točí kolem Hrdličky. Plíšková nepopisuje jeden velký zlom ani konkrétní období. Mluví o tom, že „už měli větší krize za sebou“, a o „pár krizičkách“, které přinášelo prolínání práce a soukromí.
Recept na ně je obyčejný a o to věrohodnější. Na turnajích byli spolu prakticky nepřetržitě, pracovní věci pak řešili i doma, k tomu přišel tlak na mediální prezentaci a rozdílné povahy. Zpočátku to podle ní lehké nebylo. Naučili se ale komunikovat a dnes jsou podle jejích slov „v pohodě“. Manžela přitom označila za tolerantnějšího z dvojice.
Hrdlička je jejím manažerem, který jí organizuje kariéru, a s rodinou Plíškových je propojený i mimo kurty. Spolu s Kristýnou Hancko Plíškovou a Františkem Hašplem točí tenisový podcast Rakety, ve kterém se občas objeví i Karolína. Hranice mezi prací a domovem tak u nich prostě neexistuje. Naučili se s tím žít.
Rok 2027? Prozatím ano
Letošní sezonu Plíšková ukončila předčasně. Konec kariéry ale neoznamuje. Na otázku, zda bude hrát i v roce 2027, odpověděla „prozatím ano“. Hned dodala, že si to nechává projít hlavou, bere si volno a chce dát do pořádku bolístky, které si z návratu odnesla.
Mluvila i o tom, jak se dnešní hráčky prezentují mimo kurt, a jako příklad zmínila výrazné nástupy Naomi Ósakové. Jí osobně to blízké není, hru to ale podle ní může zpestřit. I v tom je slyšet hráčka, která patří k jiné éře, a přesto se nebrání tomu, co přináší nová.
Žena, která se před dvěma lety učila znovu chodit, dnes hodnotí tenis zrychlené generace z 49. místa na světě. Jestli v něm zůstane ještě rok, rozhodne její tělo, ne její hlava.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta