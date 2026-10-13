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Dřív rozhodovala chytrost, dnes síla, říká Plíšková o tenise. Přiznala i krizi v manželství s Hrdličkou

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Bývalá světová jednička Karolína Plíšková říká, že ženský tenis dnes ovládá fyzička. Otevřeně mluvila i o krizích, které s manželem prožila.
Dřív rozhodovala chytrost, dnes síla, říká Plíšková o tenise. Přiznala i krizi v manželství s Hrdličkou

Dřív rozhodovala chytrost, dnes síla, říká Plíšková o tenise. Přiznala i krizi v manželství s Hrdličkou

Zdroj: Nextfoto.cz
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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