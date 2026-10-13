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Pomazánka z ředkviček křupe, osvěží a na čerstvém pečivu chutná nejlépe

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Když potřebuji rychle připravit něco k večeři a nechci stát dlouho u linky, často sáhnu právě po ředkvičkové pomazánce. Je svěží, levná a hotová během chvilky, přitom díky Lučině krásně krémová a díky nastrouhaným ředkvičkám příjemně šťavnatá. U nás doma nejčastěji končí na čerstvém chlebu a ještě se nestalo, že by zbyla do druhého dne.
Obrázek k receptu s názvem Jarní favorit: rychlá ředkvičková pomazánka s osvěžující chutí, ideální na pečivo i chlebíčky

Obrázek k receptu s názvem Jarní favorit: rychlá ředkvičková pomazánka s osvěžující chutí, ideální na pečivo i chlebíčky

Zdroj: Zdroj: Co budu jíst? Recept s názvem Jarní favorit: rychlá ředkvičková pomazánka s osvěžující chutí, ideální na pečivo i chlebíčky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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