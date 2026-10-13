Hlaváček chce pražskou koalici představit příští týden

Hlaváček chce pražskou koalici představit příští týdenPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hlaváček chce pražskou koalici představit příští týdenZdroj: Jakub Horňák
Článek byl publikován 13.10.2026 15:42
Letošní výročí 190 let od založení nejstarší české hodinářské firmy Hainz připomíná nová výstava pražského...
Praha zrušila omezení, které stanovovalo cenový strop pro řidiče taxi s taxametrem. Podle Svazu obchodu a...
Když lidé na soše na Karlově mostě viděli sedět huňatého ptáka, hned volali ochráncům zvířat, ať přijedou...
Polární záře se o víkendu objevila nad Českem a potěšila pozorovatele i v Praze. Naděje na další podobnou...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
- Vrať se do své země. Rasista zaútočil na ženu kvůli barvě pleti, je to Češka
- Národní technické muzeum výstavou připomíná historii hodinářského rodu Hainzů
- Legalizace okrádání turistů. Svaz obchodu kritizuje zrušení cenových stropů pro taxikáře
- Jeli zachránit sovu, odvezli úplně jiného ptáka. Ochránci hunáči hned našli domov