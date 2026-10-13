Switchblade 600 a rota u Kaliningradu. Litva posiluje obranu

Dron, který útočí shora
První zásilka munice Switchblade 600 od výrobce AeroVironment už dorazila do skladů litevské armády. Podle ministerstva jde o bojový bezpilotní prostředek dlouhého dosahu nové generace, který vydrží nad bojištěm vyčkávat až 40 minut. Nese přesnou optiku a protipancéřovou hlavici určenou k ničení těžké obrněné techniky včetně tanků. Jde o takzvaný kamikaze dron, který cíl zasahuje ze shora.
Součástí nákupu není jen samotná munice. Litva spolu s ní pořídila odpalovací a řídicí zařízení, simulační systém pro výcvik obsluh a balík údržby.
„Switchblade 600 přináší litevským ozbrojeným silám novou kvalitu úderných schopností. Vojákům umožňuje přesně a rychle ničit obrněnou techniku nepřátelských sil z bezpečné vzdálenosti. Každý takový nákup posiluje odstrašení i bezpečnost Litvy. Je to jasný doklad litevsko-amerického partnerství,“ uvedl ministr obrany Robertas Kaunas.
Dvě miliardy eur za americké zbraně
Litva za poslední tři roky nakoupila ve Spojených státech zbraně a techniku zhruba za 2 miliardy eur (přibližně 49 miliard Kč) a stala se tak největším odběratelem mezi pobaltskými státy. Na seznamu dosavadních akvizic jsou protitankové systémy Javelin, vozidla JLTV (Joint Light Tactical Vehicle, lehké taktické obrněné vozidlo), vrtulníky Black Hawk a raketomety HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, vysoce mobilní dělostřelecký raketový systém). Litva pořizuje také střely AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, pokročilá řízená střela vzduch-vzduch středního dosahu) pro systémy protivzdušné obrany středního dosahu NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System, pokročilý protiletadlový raketový systém).
Vojáci po boku pohraničníků
Druhá zpráva se týká hranice s Kaliningradem. Armáda tam prohlubuje spolupráci se Státní pohraniční stráží (VSAT) a na podporu jejích příslušníků vyčlenila jednotku o velikosti roty. Vojáci hlídkují společně s pohraničníky v okolí hraničních přechodů. V případě potřeby se mohou zapojit také mobilní hlídky, mobilní kontrolní stanoviště a doprovody Vojenské policie. Nasazení začalo 8. října a potrvá dva týdny, případně déle, pokud to bude nutné.
Cílem je přispět k běžné ostraze hranice, podpořit veřejný pořádek v příhraničí a posílit součinnost litevských státních institucí.
Preventivní krok a běžná praxe
Ozbrojené síly zdůrazňují, že zapojení vojáků je preventivním opatřením a obvyklou formou spolupráce státních institucí, která má posílit schopnosti ostrahy hranic a zajistit účinné plnění společných úkolů. Armáda bude podle svého vyjádření dál plnit svěřené úkoly, udržovat pohotovost a spolupracovat s odpovědnými institucemi na bezpečnosti státní hranice i občanů.
Spolupráce obou složek je podle litevské armády nedílnou součástí obrany země. V případě války by se jednotky VSAT připojily k ozbrojené obraně státu jako součást válečných ozbrojených sil a bojovaly by po boku litevské armády.