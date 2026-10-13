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Switchblade 600 a rota u Kaliningradu. Litva posiluje obranu

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Litevské ozbrojené síly převzaly první dodávku americké vyčkávací munice Switchblade 600 a od 8. října zároveň posílají jednotku o síle roty na pomoc pohraniční stráži u hranice s Kaliningradem. Obě zprávy zveřejnilo během dvou dnů litevské ministerstvo obrany.
Switchblade 600 a rota u Kaliningradu. Litva posiluje obranu

Switchblade 600 a rota u Kaliningradu. Litva posiluje obranu

Zdroj: Wikimedia Commons, U.S. Army TSAE by Sgt. Cody Nelson
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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