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Manžel Charlotte Štikové čeká na transplantaci srdce. Léta zdraví odkládal kvůli rodině, teď už to nejde

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Martin Stefan ví o problémech se srdcem dvanáct let. Teď poprvé veřejně mluví o transplantaci, měsíc před narozením první dcery.
Manžel Charlotte Štikové čeká na transplantaci srdce. Léta zdraví odkládal kvůli rodině, teď už to nejde

Manžel Charlotte Štikové čeká na transplantaci srdce. Léta zdraví odkládal kvůli rodině, teď už to nejde

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 15:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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