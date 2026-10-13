Litomyšl hostila gynekologický seminář

Litomyšl se stala dějištěm dalšího ročníku Porodnicko-gynekologického krajského semináře, který si za čtyři roky existence vybudoval pevné místo mezi klíčovými odbornými akcemi v Pardubickém kraji. Setkání spojilo gynekology, porodníky a lékaře dalších specializací z regionálních nemocnic i univerzitních klinik.
Program záměrně pokrýval celou šíři oboru, od péče o extrémně nezralé plody a závažná porodnická traumata až po vysoce specializovanou onkologickou léčbu. Právě tato pestrost bývá na monotematických kongresech vzácností.
Primář Porodnicko-gynekologického oddělení Svitavské nemocnice Mykola Preslitskyi označil za největší přínos akce nikoli přednášky samotné, ale to, co přichází po nich. „Nejcennější často není samotná přednáška, ale následná odborná diskuse, právě ta dokáže změnit pohled na věci, které v běžné praxi děláme automaticky," řekl.
Osobní kontakt mezi pracovišti hraje roli i při předávání pacientek. Primář Porodnicko-gynekologického oddělení Orlickoústecké nemocnice Tomáš Jirák to popsal výstižně: kolega, kterému předáváte pacientku, není na semináři jen hlas v telefonu, ale partner do diskuse se společnými zkušenostmi.
Jedním z ústředních témat se stala proměna screeningu rakoviny děložního hrdla. Česká republika se chystá na zásadní metodický posun, kdy základem vyšetření přestane být cytologie a nahradí ji HPV test. Přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice Radovan Turyna to označil za „radikální a v pravdě historickou změnu." Cytologie přitom z procesu nezmizí úplně, bude se ale uplatňovat především jako navazující krok u žen s pozitivním výsledkem HPV testu.
Gynekologická onkologie procházela v programu semináře vlastní kapitolou. Moderní léčba se čím dál víc odklání od přístupů postavených jen na anatomickém rozsahu nádoru a histologii. Nastupuje individualizovaná terapie využívající molekulární genetiku, imunoterapii a biologická léčiva.
Samostatnou pozornost si vysloužila robotická chirurgie, která na specializovaných pracovištích včetně Pardubické nemocnice přibývá zejména v onkogynekologii a urogynekologii. Robotické systémy jsou výhodné především u pacientek s výraznou nadváhou a nádory dělohy nebo při poklesu pánevních orgánů, kde umožňují provést náročný zákrok s vyšší přesností a menší zátěží než klasická laparoskopie nebo otevřená operace.
Primář Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice Prokop Homola shrnul směřování oboru slovy: „Ať už je to zpřesnění diagnostiky, zdokonalení léčebných postupů či zvýšení bezpečnosti při poskytování zdravotní péče," veškerý medicínský pokrok míří ke zlepšení péče o pacienty. Za prioritu pro nadcházející roky odborníci označili správné rozpoznání diagnózy a včasnou centralizaci pacientek do vysoce specializovaných center.
Zdroj: Nemocnice Pardubického kraje