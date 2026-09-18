Kam chodil na pivo Jaroslav Hašek a kde se mohou pochlubit téměř čtyřsetletou historií prozradí Příběhy starých hospod

Dvě série televizního pořadu Příběhy starých hospod mapují zaniklé i fungující perly naší pohostinské scény. Herec Josef Polášek v nich usedá ke stolům v hostincích, krčmách a horských útulnách, aby pro diváky zmapoval historii a posbíral vzpomínky pamětníků. Během natáčení procestoval všechny kouty republiky a jeho stopami se nyní můžete vydat i vy. Haškovo útočiště i chlouba Plzně
Průvodce seriálem věnuje velkou pozornost slavným podnikům, které pomáhaly utvářet kulturní dějiny.
Hostinec u České Koruny v Lipnici nad Sázavou se svého času stal milovaným domovem Jaroslava Haška. Spisovatel právě v těchto prostorách dopisoval román Osudy dobrého vojáka Švejka. Na Plzeňsku dostala prostor restaurace U Salzmannů, která se chlubí téměř čtyřsetletou historií nepřetržité pohostinské činnosti. Zmínkám neunikla ani Ostrava se svou pitoreskní hornickou nálevnou U Cingra.
Výšlap na beskydské Pustevny turistům už přes sto let zpříjemňují dřevěné
útulny Libušín a Maměnka od architekta Dušana Jurkoviče. Na opačném konci republiky pod vrcholky Krkonoš láká k zastavení Hančova Bouda na Benecku. Její existence se neoddělitelně pojí s tragickým osudem lyžaře Bohumila Hanče, jehož potomci zde dodnes hospodaří. Štáb zavítal také do Trávníčku u Českého Dubu, kde zmapoval osudy Beranova hostince fungujícího prokazatelně už od roku 1546. Setkání elit i obyčejných lidí
Hospody a hostince odjakživa fungovaly jako přirozená centra společenského života. U jednoho stolu se potkávali řemeslníci s úředníky a politici se spisovateli. Pivo má u nás tisíciletou tradici a s jeho výrobou se často pojí i unikátní architektura samotných pivovarů. Pořad připomíná éru národního obrození, složitá léta znárodňování i temnou totalitu. Zmíněny jsou ovšem i smutnější osudy rodinných podniků, které ustály ničivé války, ale doplatily na celosvětovou pandemii covidu.
Druhá série mapuje i zastávky oblíbené významnými osobnostmi našeho kulturního a politického života. Do vybraných podniků rádi chodili Bohumil Hrabal, Ota Pavel, herec Oldřich Nový i básník Johann Wolfgang Goethe. Kamerám neušla ani známá místa natáčení populárních celovečerních filmů, jakým je třeba
Hospoda U Grobiána v Kokořínském dole známá ze snímku Rebelové. Příběhy starých hospod, FOTO: © Mikuláš Křepelka, distr. Česká televize Od severu Čech k moravským hranicím
Seriálová mapa nabízí velmi pestrý průřez regiony. Ve středních Čechách štáb natáčel v
Kersku v legendární Hájence nebo U rozvědčíka v Nezabudicích. Ústecký kraj ukázal interiéry nádražní restaurace Jedlová a žateckého podniku U medvěda. Na Pardubicku tvůrci objevili Hostinec pod Linduší v Košumberku, zatímco na jihu Čech nahlédli do českobudějovických Masných krámů a třeboňského Bílého koníčka.
Olomoucko v seriálu hrdě zastupuje turistická chata Švýcárna a Hranická Stará střelnice. Jihomoravský region zve na výlet k propasti Macocha a návštěvu přilehlé turistické chaty, nebo na zastávku v tišnovské restauraci Na Humpolce. Pražský výběr slibuje klasiku v podobě smíchovského hostince U Váhy a bubenečské ikony Na Slamníku. Pozornost dostala i pivnice U Zlatého tygra. Kdo hledá inspiraci k podzimním výletům s příslibem dobrého pití, v tomto seriálu ji najde plnými doušky.
Na seriál Příběhy starých hospod se můžete podívat na iVysílání České televize.
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