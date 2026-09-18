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Kam chodil na pivo Jaroslav Hašek a kde se mohou pochlubit téměř čtyřsetletou historií prozradí Příběhy starých hospod

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Televizní pořad Příběhy starých hospod mapuje to nejlepší z tuzemského pohostinství. Po stopách Josefa Poláška můžete vyrazit na výlety do hor i center měst.
Příběhy starých hospod

Příběhy starých hospod

Zdroj: FOTO:© Mikuláš Křepelka, distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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