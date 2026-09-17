Adršpašské skály ukrývají vlastní Sibiř. Teplota v hluboké soutěsce se i v létě drží kolem osmi stupňů

Skalní labyrint u Adršpachu a Teplic nad Metují skrývá místa s velmi specifickým mikroklimatem. V úzké soutěsce zvané Sibiř panuje celoroční chlad a teploměr tu i uprostřed léta ukazuje pouhých osm stupňů Celsia. Těžký studený vzduch se trvale drží na dně hlubokého údolí a sněhová pokrývka zde roztává velmi pomalu. Tyto nezvyklé podmínky vytvořily dokonalé prostředí pro vzácné horské rostliny.
Odkaz dávného oceánu
Monumentální skalní věže dosahující výšky až devadesát metrů vymodelovalo moře zhruba před 90 miliony let. Na dně tehdejšího mělkého oceánu se dlouhodobě usazovaly pískovcové a vápencové sedimenty. Dlouhá staletí zůstávala celá oblast hustým a neprostupným pralesem. Místní obyvatelé sem do hlubokých kaňonů prchali hledat útočiště před nebezpečím ve zlých dobách. Rozlehlý lesní požár ovšem zhruba před dvěma sty lety uvolnil prostor.
Oheň krajinu vyčistil a panstvo následně započalo s budováním prvních turistických tras. Z této doby pochází romantická gotická brána u dnešního hlavního vstupu do skal. Nechal ji vystavět Ludvík Karel Nádherný v roce 1839. Krásu masivních pískovců přijel obdivovat například císař Josef II. nebo básník Johan Wolfgang Goethe. Pamětní deska připomínající Goetheho návštěvu z roku 1790 visí u takzvané Skalní brány. Tu tvoří zřícené bloky, z nichž jeden váží odhadem dva tisíce tun.
Cesta k nejvyšším pískovcovým věžím
Vstup do hlavní části se nachází v těsné blízkosti vlakového nádraží Adršpach. Po zaplacení vstupného ve výši sto dvacet korun začíná zeleně značený okruh vedoucí kolem zatopeného lomu Pískovna. Pěší trasa měří tři a půl kilometru a vede skrz spletitý skalní labyrint. Na počátku cesty se do výšky tyčí mohutná Homole cukru. K jejímu úpatí turisté přidávají malé klacíky pro pomyslnou oporu.
Kousek od staré gotické brány leží Sloní náměstí. Pískovcové útvary na tomto místě tvarem připomínají tyto obrovské savce. Uprostřed procházky se zvedají téměř sto metrů vysocí Milenci. O malý kousek dál stojí upřeně hledící Starosta a Starostová. Skály disponují také malým a velkým vodopádem. Nad nimi leží umělé jezírko s možností plavby na lodičce za padesát korun.
Sestup do chladné Sibiře
Prodloužení pobytu v přírodě nabízí žlutá turistická značka vedoucí přes Vlčí rokli. Dlouhá rokle odděluje obě skalní města a její hluboké rašeliniště ukrývá sedimenty staré neuvěřitelných deset tisíc let. Pěší trasa tudy plynule přechází do sousedních Teplických skal. Zdejší úzká soutěska Sibiř se vyznačuje celoroční teplotní inverzí. Studený vzduch se trvale drží na dně údolí a teploměr tu i v létě ukazuje okolo osmi stupňů Celsia.
Na stěnách v takto chladných podmínkách roste podbělice alpská a papratka horská. Pro zájemce o historii skýtají Teplické skály atraktivní výstup na zbytky hradu Střmen. Nahoru vede dlouhá cesta po třech stech schodech. Z bývalé věže původně založené ve třináctém století se otevírá široký výhled na okolí.
Praktické tipy pro klidnou návštěvu
Zejména o víkendech zažívá tato lokalita silný nápor výletníků. Ideální volbou pro dopravu je vlakové spojení na trati Trutnov a Teplice nad Metují. Cesta po železnici šetří čas strávený hledáním volného místa na ucpaných parkovištích. Odpadá také nutnost platit stopadesátikorunový parkovací poplatek. Vstup do Teplických skal stojí běžně 150 korun, snížený poplatek pro děti od 3 let, studenty a seniory nad 65 let je 100 korun.
Při brzké ranní nebo naopak podvečerní návštěvě bývají cesty mnohem volnější. Obě železniční zastávky leží strategicky velmi blízko u obou hlavních vchodů. Lze tak snadno projít z jedné části skal do druhé pěšky a na začátek výletu se pohodlně vrátit po kolejích. V případě nadměrného zalidnění nabízejí velmi blízké okolní oblasti klidnější alternativy v podobě skalního města na Ostaši či v Broumovských stěnách.
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