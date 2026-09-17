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Adršpašské skály ukrývají vlastní Sibiř. Teplota v hluboké soutěsce se i v létě drží kolem osmi stupňů

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Skalní město v Adršpachu ukrývá unikátní pískovcové věže i vlastní Sibiř. Historie tohoto neobyčejného přírodního úkazu sahá miliony let do minulosti.
Starostová a Starosta

Starostová a Starosta

Zdroj: FOTO:BKaroli, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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