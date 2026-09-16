Tajemné Kokotsko láká turisty. Výlet za historií s vtipným názvem

Slyšeli jste už o oblasti nedaleko Plzně, která svým názvem vzbuzuje úsměv i mírné pobavení? Území na pomezí okresů Rokycany a Plzeň-město sice nese zdánlivě hanlivý název Kokotské rybníky, nabízí ale krásnou a neporušenou přírodu. Rozsáhlá okružní trasa spojuje zarůstající vodní hladiny, prameny s dalšími vtipnými jmény i bájemi opředená skaliska.
Výlet do hluboké historie
Původní vesnice na tomto místě existovala přibližně dvě staletí, dokud nezanikla v průběhu 14. století. Historické záznamy hovoří o existenci dvaatřiceti usedlostí a centrálním náměstí, jehož rozloha zřejmě překonávala i dnešní Rokycany. Samotný na první pohled urážlivý název Kokotské rybníky vznikl z původního staročeského označení pro obyčejného kohouta. Pokud bychom se tedy drželi dnešních jazykových pravidel, procházeli bychom se po malebném území jménem Kohoutov.
Z historické osady zůstaly v okolním polesí zachovány pozůstatky mohyl z období halštatské mohylové kultury. V 16. století zde pak byly založeny dva velké rybníky pojmenované jako Horní a Dolní. Okolí si zachovalo čistý ráz s bohatým litorálním pásmem, které láká k prozkoumání a odpočinku. Mělká voda a bujná vegetace vytváří ideální podmínky pro pozorování přírody a poslouchání žabích koncertů, které ožívají zejména s příchodem teplých jarních měsíců.
Vzhůru k vyhlídce a čertům
Oblastí vede celkem devět kilometrů dlouhá okružní trasa otevřená v roce 2010. Na turisty čeká dohromady jedenáct informačních tabulí seznamujících výletníky s historií a zajímavostmi okolních obcí Bušovice a Dýšina. Texty u odpočívadel doplňují zábavné hádanky pro děti i dospělé, které zpestří cestu celým rodinám. Většina trasy vede přes lesy, které z historického hlediska patří městu Plzni, přestože leží až za jeho nynějšími hranicemi.
Zhruba po dvou kilometrech cesty kolem vody trasa nabírá nový směr a stoupá k nejvyššímu místu celého polesí. Cílem je zalesněný vrchol vysoký 501 metrů s blízkou skalkou zvanou Ostrý či Čertův kámen. Zdatnější turisté nebo terénní cyklisté mohou pokračovat až na takzvanou starostovu vyhlídku. Pověst vypráví o místním sedlákovi, který upsal duši čertu, aby ho zbavil obřího balvanu. Pekelník upustil náklad cestou k rybníkům, čímž sedláka zachránil.
Pozoruhodné názvy studánek
Lesní putování zpestřuje objevování několika přírodních zřídel. Nejznámější studánka nese označení U Čůráčku a opět může vyvolávat úsměv. Název podle všeho vychází ze slabé intenzity výtoku pramene. Voda prostě jen v malých dávkách pozvolna vyvěrá ze země. Od pramene se můžete vydat dál po zelené značce a prozkoumat další krásy kraje. Větší výletníci na kolech se mohou výhledově těšit na zbrusu novou cyklostezku.
Pohodlný nástupní bod na trasu naleznete u koupaliště v obci Nová Huť nedaleko Dýšiny. Menší bezplatné parkoviště poskytuje základní zázemí a odtud již cesta plynule navazuje na zelenou turistickou značku směřující rovnou do kopců. Alternativní start lze naplánovat také ze sousedních Bušovic nebo od železniční stanice v Chrástu. Samotný terén sice neumožňuje pohodlný pohyb s dětským kočárkem nebo na invalidním vozíku, ale nabízí únik z ruchu civilizace.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (plzen.rozhlas, pribramsky.denik, readzone, kudyznudy).