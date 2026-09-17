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Záhada chorvatského jezera: Křišťálová voda, zákaz vstupu a krutá legenda

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Oblíbené Chorvatsko ukrývá pod názvem Vranské jezero dvě zcela odlišná místa. Přísně chráněná vodní plocha na ostrově Cres je pro turisty přístupná jen z dálky.
Lake Vrana (Cres)

Lake Vrana (Cres)

Zdroj: FOTO:Miroslav Vajdic from Zagreb, Croatia, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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