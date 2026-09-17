Záhada chorvatského jezera: Křišťálová voda, zákaz vstupu a krutá legenda

Turisté mířící do Chorvatska často netuší, že se pod jedním názvem skrývají dvě zcela odlišná jezera. Známější Vranské jezero leží na pevnině mezi Šibenikem a Biogradem na Moru a funguje jako rozlehlá ptačí rezervace. Úplně stejně se ale jmenuje i mnohem tajemnější sladkovodní plocha na ostrově Cres. Kvůli přísným pravidlům ochrany přírody se k tomuto jezeru nesmí návštěvníci vůbec přiblížit. Sladkovodní poklad uprostřed ostrova
Jezero na Cresu představuje přírodní zásobárnu velmi kvalitní pitné vody. Vodní plocha má na délku pět a půl kilometru a její hloubka dosahuje necelých 75 metrů. Přírodní fenomén funguje jako takzvaná kryptodeprese. Znamená to, že se hladina jezera nachází třináct metrů nad mořem – ale dno leží naopak hluboko pod jeho úrovní. Sladkovodní rezervoár zásobuje celý ostrov Cres i přilehlý ostrov Lošinj a místní lidé vodu pijí pouze po základní mechanické úpravě.
Dlouhá léta se tradovalo, že do jezera na ostrově proudí voda tajnými podzemními kanály z pevniny. Dnešní odborníci už ovšem vědí, že celá plocha funguje spíše jako obrovský přírodní trychtýř. Jednoduše k sobě stahuje veškerou dešťovku z okolních kopců. Srážky se vsakují do vápencové půdy, hromadí se v podzemních jeskyních a postupně doplňují hladinu.
Výsledkem je neuvěřitelně čistá voda, která snese srovnání s tím nejlepším v celé Evropě. Právě proto chrání úřady tuto lokalitu opravdu nekompromisně. Na osvěžující koupání tak musíte rovnou zapomenout a turisté se k samotným břehům nesmí vůbec přiblížit.
Vyhlídka místo koupání
Pokud se přesto rozhodnete Vranské jezero na Cresu navštívit, musíte se spokojit pouze s dálkovými pohledy. Nejlepší výhledy na vodní plochu se otevírají z vesničky Vrana, podle které dostalo jezero své jméno. Turistické trasy vedou také po hřebeni mezi osadami Lubenice a Mali Podol, odkud se vám naskytne krásný pohled na vodní hladinu orámovanou typickou
chorvatskou krajinou. Z okolních útesů můžete poměrně často pozorovat majestátní supy bělohlavé, kteří nad oblastí pravidelně krouží. Vranské jezero na Cresu, FOTO: *fiedler*, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Lidé z okolí si vznik jezera pochopitelně vysvětlují po svém a předávají si starou legendu. Podle pověsti stál na místě dnešního jezera obrovský hrad, ve kterém žila velmi lakomá a bohatá žena. Své chudé sestře odmítala jakkoli pomoci a k místním sedlákům se chovala neuvěřitelně krutě. Boží trest prý nakonec přišel v podobě obrovského zemětřesení a následné potopy, která celý hrad navždy pohřbila hluboko pod vodou. Místní obyvatelé tvrdí, že během silných bouřek lze z temných hlubin jezera dodnes zaslechnout duté zvonění zatopených hradních zvonů.
Pozor na záměnu
Tajemné ostrovní jezero si turisté často pletou s jeho slavnějším stejnojmenným jmenovcem na chorvatské pevnině. Větší pevninské Vranské jezero se totiž rozkládá hned u pobřeží nedaleko letoviska Pakoštane a nabízí diametrálně odlišný zážitek. Do tohoto přírodního parku s brakickou vodou lidé normálně mohou a hojně tam jezdí kempovat nebo pozorovat obrovská hejna ptáků. Pokud tedy do GPS navigace zadáte pouze název Vransko jezero, snadno se ocitnete na úplně jiném místě a s naprosto odlišnými pravidly pro návštěvníky.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zadar.hr, insel-cres, en.wikipedia, visitcres.hr/croatia-island-cres/biljni-i-zivotinjski-svijet-cres/vransko-jezero-cres.aspx, vodarenstvi.cz/2025/07/09/k-vranskemu-jezeru-na-cresu/, blog.adriatic.hr/cs/vranske-jezero-jedno-jmeno-dve-lokality/).