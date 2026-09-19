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Lençóis Maranhenses: brazilské duny s lagunami, kde žijí ryby. Tak živou poušť jinde na světě neuvidítePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Lençóis Maranhenses: brazilské duny s lagunami, kde žijí ryby. Tak živou poušť jinde na světě neuvidíte. Ta brazilská „poušť“ klame oči dokonale. Člověk čeká suchý písek, jenže v národním parku Lençóis Maranhenses rozhodují déšť, podzemní voda a krajina, která se mění skoro před očima. Právě proto tu v sezonních lagunách plavou ryby.
Poušť Atacama
Zdroj:
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