Málem nás sebrali na polském letišti. Kvůli věci, kterou pravděpodobně děláte taky

U bezpečnostní a pasové kontroly je vhodné telefon schovat. Zákaz se může týkat natáčení kontrolních stanovišť, monitorů i zařízení.
Mobil v ruce, zapnutá kamera a pár vteřin videa z letiště. V době sociálních sítí naprosto běžná věc. Může z toho ale být nemalá nepříjemnost.
Natáčíme si kufry, odletovou tabuli, kamarády nebo sami sebe při průchodu terminálem. Přesně to jsme udělali také my při nedávném odletu z
Krakova. A málem z toho byl pořádný malér.
Jeden z členů naší výpravy totiž vytáhl telefon a začal natáčet naši skupinu
při cestě terminálem k bezpečnostní kontrole. Žádná reportáž o zabezpečení letiště ani cílené natáčení pracovníků. Prostě obyčejné video z cesty. Jenže jeho telefon zabral prostor, kde už se natáčet nesmělo. Ochranka si ho odchytila
Reakce přišla docela rychle. Člena naší výpravy
zastavila ochranka a následovalo nepříjemné vysvětlování. Pořízené záběry musel z telefonu smazat. Pokud by tak neučinil, hrozilo by mu zabavení telefonu a další potíže.
Nakonec jsme pokračovali bezpečnostní kontrolou dál do odletové haly a
celá věc skončila bez další eskalace. Pro nás to ale byla docela zajímavá lekce. Zvlášť proto, že jsme si zákazů fotografování následně začali více všímat. Na letišti fotiti můžete. Ale ne všude
Stačí se rozhlédnout po kterémkoliv terminálu. Někdo natáčí video na sociální sítě, další
fotografuje děti s kufry a jiný si pořizuje záběr letadla stojícího u stojánky. To všechno vytváří dojem, že telefon můžete bez přemýšlení používat v celém areálu letiště. Jenže jeho jednotlivé části mají odlišný režim.
Zvýšená opatrnost je namístě především
u bezpečnostní a pasové kontroly. Konkrétně u krakovského letiště se omezení vztahují na prostory u bezpečnostní kontroly nebo na automatické brány používané při hraniční kontrole.
Nutno podotknout, že piktogramů, na kterých je
přeškrtnutý fotoaparát, jsme si během cest všimli i na dalších letištích. Nejde tedy o kuriozitu, se kterou by se cestovatel mohl setkat pouze v Polsku. U bezpečnostní a pasové kontroly je vhodné telefon schovat. Zákaz se může týkat natáčení kontrolních stanovišť, monitorů i zařízení. Kde telefon raději schovat?
Nenatáčejte samotný průběh
bezpečnostní nebo pasové kontroly, kontrolní stanoviště, monitory pracovníků ani bezpečnostní zařízení. A samozřejmě respektujte tabule se zákazem fotografování.
Pokud si nejste jistí, zda můžete na konkrétním místě natáčet,
zeptejte se personálu. Pozor také na ostatní cestující. Na záběru se mohou objevit jejich doklady, palubní vstupenky nebo jiné údaje, které rozhodně nebyly určeny pro vaše video, které se chystáte šířit. Když vás ochranka zastaví, nehádejte se
Důležité je také to, co uděláte ve chvíli, kdy už si vás pracovník letiště při pořizování záběrů vyhmátne. Pokud vás vyzve, abyste přestali fotografovat nebo natáčet,
videa a snímky smažte, telefon vypněte a řiďte se jeho pokyny.
Argument „vždyť tady mají telefon v ruce všichni“ vám příliš nepomůže. Telefon může sloužit jako palubní vstupenka, lidé na něm mohou psát zprávy nebo třeba kontrolovat číslo odletové brány.
To neznamená, že zároveň mohou daný prostor natáčet.
My jsme si z Krakova odvezli
cennou zkušenost. Na letišti už si mnohem více všímáme nenápadných přeškrtnutých fotoaparátů na cedulích. Až tedy budete příště natáčet rodinu nebo kamarády na letišti, rozhlédněte se kolem sebe. A to zejména ve chvíli, kdy se blížíte k bezpečnostní nebo pasové kontrole. Video na památku může mít pár vteřin. Vysvětlování věci ochrance bude trvat podstatně déle. Autorský text