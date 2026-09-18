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Málem nás sebrali na polském letišti. Kvůli věci, kterou pravděpodobně děláte taky

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Mobil v ruce, zapnutá kamera a pár vteřin videa z letiště. V době sociálních sítí naprosto běžná věc. Může z toho ale být nemalá nepříjemnost.
Interiér letiště v Krakově s cestujícími a odletovými tabulemi

Interiér letiště v Krakově s cestujícími a odletovými tabulemi

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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