Volkswagen chce zmrazit mzdy ve Škodě až do roku 2030, odbory hrozí zastavením výroby

Odbory KOVO zveřejnily znepokojivou informaci: koncern Volkswagen po Škodě Auto požaduje, aby zaměstnanci nedostali do roku 2030 ani korunu navíc. Zmrazení se má týkat nejen základních mezd, ale i bonusů, prémií a dalších složek odměňování. Vedení automobilky přitom na interních shromážděních poprvé otevřeně přiznalo, že situace je vážná a může ohrozit vytížení závodů i pracovní místa. Vyplývá to z odborového čtrnáctideníku Škodovácký odborář.
Zaměstnanci se o požadavku dozvěděli postupně, nejprve minulý týden v Mladé Boleslavi, v pondělí v Kvasinách a dnes ve Vrchlabí, kde shromáždění trvalo přes hodinu. Pracovníci, kteří odcházeli z vrchlabského závodu, vyjadřovali opatrný optimismus. „Ujišťovali nás, že nuly nebudou, věřím odborům," řekl jeden z nich. Jiní připouštěli nejistotu: „Nikdo neví, co bude zítra. Všichni se k tomu ale postavili čelem." Pracovnice Pavlína Šrámková vyjádřila obavu, co by zmizení Škodovky znamenalo pro region, protože okolní fabriky by tolik lidí jen těžko vstřebaly.
Předseda podnikové rady Jaroslav Povšík neskrývá rozladěnost. Koncern podle něj po Škodě žádá nulové navýšení mezd, žádné příplatky ani bonusy, přičemž zároveň požaduje zvýšené nasazení v oblasti elektromobility. „To nepřipustíme, to už není solidarita, ale útok na poctivě pracující Škodováky," prohlásil. Pokud by navíc automobilka přistoupila k propouštění, odbory jsou podle Povšíka připraveny zastavit výrobu ve všech třech českých závodech a „nepolevit, dokud se situace neurovná."
Škoda Auto se k podstatě věci veřejně nevyjádřila. Mluvčí Nikola Franková pouze připomněla, že platná kolektivní smlouva pokrývá rok 2026 a vyprší 31. března 2027, a k průběhu ani možným výsledkům dalšího vyjednávání se vyjadřovat nechce. Ke konkrétnímu požadavku na zmrazení mezd do roku 2030 automobilka mlčí.
Kontext je přitom dobře znám. Volkswagen se potýká s nadbytečnými kapacitami, vysokými náklady, silnou čínskou konkurencí i americkými cly a v rámci rozsáhlé restrukturalizace zvažuje uzavření až čtyř závodů v Německu a zrušení až 100 000 pracovních míst po celém světě do konce dekády. Německý odborový svaz IG Metall v pondělí oznámil, že vedení VW plánuje zmrazit mzdy více než 660 000 zaměstnanců koncernu globálně. Volkswagen to odmítl komentovat.
Škoda sama přitom hospodaří výrazně lépe než mateřský koncern a dříve opakovaně tvrdila, že transformační plán VW nemá na její aktivity přímý dopad. Průměrný měsíční výdělek zaměstnanců mimo management loni činil 81 691 korun včetně bonusů a příplatků. Od dubna letošního roku automobilka zvýšila mzdové tarify o tři procenta a v květnu vyplatila zaměstnancům mimořádné odměny v celkové výši 140 000 korun. Škoda zaměstnává v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zhruba 36 500 lidí.
Odbory označují nadcházející mzdová jednání, která čekají příští rok, za mimořádně náročná. Povšík zároveň oznámil, že bude znovu kandidovat do čela odborů KOVO, přičemž jako důvod uvedl právě nutnost hájit pracovní místa a odměňování zaměstnanců v této kritické době.
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